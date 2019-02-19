Захватывающая история про легендарное оружие и его изобретателя Кольта

Оружие всегда играло решающую роль в истории, а его разработка в буквальном смысле изменила мир. Револьвер кольт и сама компания Сэмюэла Кольта стали настоящей легендой – символом свободных и независимых людей в США.

Про самого известного американского оружейника Сэмюэла Кольта ходила поговорка: "Бог создал людей слабых и сильных, а Кольт уравнял их шансы".

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Сэмюэл Кольт родился в 1814 году в штате Коннектикут. Свою деятельность оружейника Кольт начал еще в 14 лет. Тогда он совершал разработки "гальванической" батареи, которую использовал для подрыва подводной мины. Во время публичной демонстрации этого изобретения, из-за допущенной Кольтом ошибки, взрыв мины вызвал утечку огромного количества воды на зрителей.



Сэмюэл Кольт

В тот день от разъяренной толпы юного изобретателя спас механик Элиша Рут, который впоследствии стал конструктором и организатором кольтовского производства. Однако для разработки мечты Кольта – конструирование револьверов – нужны были немалые средства.

С целью заработать финансы Сэмюэл, под вымышленным псевдонимом "Доктор Коулт", начал ездить по городам Америки, выдавая себя за химика-исследователя. В каждом городе для многочисленной публики Кольт проводил, так называемые, "медицинские шоу" – на потеху зрителям демонстрировал на добровольцах действие "веселящего газа". Таким образом, вскоре молодой изобретатель сэкономил достаточно средств для своей первой разработки.

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У 1834-1835 годах оружейный мастер из Балтимора Джон Пирсон разработал для Кольта первую работоспособную модель. С ней Сэмюэл отправился в Англию, где получил патент на изобретение, впоследствии он получил его и в США. Следовательно, в 21-летнем возрасте Кольт основал в городе Патерсон первую компанию по изготовлению револьверов. Первая модель, которая получила название в честь города производства "Colt Paterson", сходила с конвейера с 1836 по 1842 годы.



Оружие Colt Paterson

Это был капсульный пятизарядный револьвер 34-го калибра со спусковым крючком, который прятался в рамку рукоятки и выступал при своде курка. В комплект револьвера входило устройство для литья пуль, сменный барабан и пороховница с пятью каналами, которая позволяла заполнить одновременно все пять камер барабана. Этот револьвер оказался революционным в области оружейництва.

Кольт внедрил в своей работе машинное стандартизированное производство оружия и активно использовал рекламу для сбыта своей продукции. Все это обусловило огромный успех изобретения. Лучшими покупателями револьверов Кольта стали техасские охотники и рейнджеры, которые почти все время находились в разъездах, а их жизнь была под постоянной угрозой со стороны мексиканских бандитов и индейцев.

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Хоть новое оружие и приобрело популярность на американском Западе, Кольту не удалось надежно профинансировать свою фирму, и в конце 1842 года она обанкротилась.

Но уже через несколько лет он все-таки вернулся к любимому занятию – изготовлению револьверов. События в Техасе 1845-46-го годов, связанные с войной с Мексикой, обусловили потребность в увеличении выпуска оружия. Поскольку собственной фирмы у Кольта не было, производство револьверов он наладил с еще одной оружейней в Коннектикуте.

Там вышла новая модель револьвера, которая указывалась как "Армейская модель 1847 года", однако в народе ее назвали в честь капитана рейнджеров "Кольт Уокер".



Оружие "Кольт Уолкер"

Это было большое шестизарядное оружие, спусковой крючок на нем был покрыт предохранительной скобой, а на барабане гравировались сцены боев кавалеристов с индейцами. Его активно использовали в боях, поэтому на сегодня у коллекционеров осталось лишь несколько экземпляров, сохранившихся в хорошем состоянии. Вскоре Кольт открыл новое предприятие, из которого вышло еще несколько моделей револьвера.

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Легендарным это оружие сделала и золотая лихорадка. Все искатели золота нуждались в револьверах оружейника. Именно тогда Кольт создал шестизарядную карманную модель 31-го калибра, которая получила большое распространение как гражданское оружие.

После внезапной смерти Сэмюэля Кольта в возрасте 48 лет, похоронная процессия прощалась с выдающимся изобретателем популярного оружия залпами из тысяч винтовок и револьверов его производства.