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      Почему последние годы своей жизни Оскар Уайльд провел в изгнании и под чужой фамилией

      Одна история 20 Читати новину українською

      "Если бы мне пришлось заполнять переписной опросник, я бы в графе "возраст" написал "19 лет", в графе"профессия" – "гений", а в графе "недостатки" – "талант", – так говорил о себе один из самых известных писателей XIX века Оскар Уайльд.

      Уверенности в собственной непревзойденности у талантливого художника не было. И неудивительно, ведь он всегда находился в центре внимания и был любимцем общества.

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      Ему симпатизировали такие известные фигуры тогдашнего литературной жизни, как Эмиль Золя, Виктор Гюго и Поль Верлен. А успех и невероятная слава пришли к нему очень рано и легко.

      Родился литературный гений в Дублине в 1854 году. Рос в достатке, его отец был известным врачом, а мать знатной светской дамой, которая писала стихи. Семья с детства приучила парня к высокому искусству и к культу красоты, который царил в доме.

      Оксар Уайльд
      Оксар Уайльд

      В начале 1980-х годов Оскар Уайльд издал свой первый сборник стихов. К тому времени он уже был широко известен благодаря своим откровенным суждениям и неординарным поведением.

      Его странная одежда привлекала внимание всех вокруг. У Уайльда был свой особый стиль, который неизменно дополняла окрашена в зеленый цвет гвоздика в петличке.

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      В 1881 году он отправился на так называемое "завоевание Америки", где читал лекции и проповедовал идеи "нового возрождения в английском искусстве". После этой поездки он на некоторое время переехал в Лондон, однако впоследствии вернулся в Дублин, где и издал в 1888 году сборник "Счастливый принц и другие сказки".

      Через три года автор издал сборник рассказов, который получил название "Преступление лорда Артура Сэвила и другие рассказы", а также свой загадочный и самый известный роман "Портрет Дориана Грея".

      Это единственный роман в активе писателя. Произведение, принесшее Уайльду мировое признание, он написал за рекордно короткий срок – всего за три недели. Роман экранизировали 25 раз.

      Портрет доріана грея
      Одна из экранизаций романа "Портрет Дориана Грея"

      Пик славы Уайльда приходится на конец XIX века. В это время писатель обратился к драматургии и написал целый ряд пьес, о которых с восторгом отзывался сам Бернард Шоу. Однако это признание и популярность писателя погасли в течение такого же короткого времени как и появились.

      В 1895 году английский суд выдвигает Оскару Уайльду обвинения в содомии и приговаривает его к двум годам заключения и исправительных работ. Условия в тюрьме были ужасными, некоторое время Уайльду запрещали читать и писать, его книги изъяли из продажи и прекратили ставить спектакли по его пьесам.

      От него отвернулись все, даже семья: жена вместе с двумя детьми переехала и Уайльд больше их никогда не видел. Писателя освободили из-под стражи в 1897 году, но заставили покинуть страну.

      Дружина Оскара Уайльда
      Жена Оксара Уайльда 

      Последние годы жизни Уайльд провел во Франции. В чужой стране, некогда экстравагантный литератор, который ни дня не обходился без внимания, больше не хотел выделяться.

      Он поселился в дешевом отеле в Париже и начал называть себя Себастьян Мельмот. Страшная болезнь, от которой он впоследствии умер, быстро прогрессировала: острый менингит одолел Уайльда в 1900 году.

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      Похоронили его на кладбище для бедных, однако через десять лет прах перенесли на Пер-Лашез, одно из самых известных кладбищ Парижа. Сегодня его могила является одним из самых посещаемых мест французской столицы.

      Как мать писателя повлияла на его характер и поведение – смотрите в программе.

      Теги: Одна история История Ирландия Литература Книги Исскусство
      Источник: 24 канал
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