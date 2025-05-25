За 23 и 24 мая Украина вернула 697 человек. Из них – 577 военных и 120 гражданских, передает 24 Канал.

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Масштабный обмен "1000 на 1000" завершен

Днем 25 мая президент Зеленский заявил о завершении третьей части обмена в формате "1000 на 1000", согласованного в Турции.

Еще 303 украинских защитника находятся дома. Это представители Вооруженных сил Украины, в частности Военно-морских Сил, Воздушных сил, Десантно-штурмовых войск, войск территориальной обороны, а также Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины и Государственной специальной службы транспорта.

Спасибо команде, которая работала круглосуточно для успешной реализации этого обмена. Мы обязательно вернем каждого из них из российского плена,

– заверил президент.

Более трехсот героев на родине / Фото телеграм Зеленского

В Координационном штабе уточнили, что все 303 освобожденных защитника — мужчины, представители рядового и сержантского состава.

Они защищали Украину на Донецком и Луганском направлениях, в Запорожской и Харьковской областях, на Херсонщине, Сумщине и Черниговщине. Среди них 70 защитников Мариуполя.