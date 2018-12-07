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      Одна история. Пришельцы, атланты, Колумб: кто на самом деле придумал Бермудский треугольник

      Одна история 26 Читати новину українською

      Бермудский треугольник, "Море дьявола" или "Кладбище Атлантики" – аномальная зона площадью четыре тысячи квадратных километров, слухи о которой заставляют нервничать как обычных людей, так и опытных ученых и капитанов судов и самолетов.

      Загадочная территория образует на карте треугольник с условными вершинами на Бермудских островах, Пуэрто-Рико и южной Флориде. В этих пределах при необычных обстоятельствах исчезли многие корабли и самолеты.

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      Первое упоминание об аномальной зоне появилась в 1950 году в публикации журналиста Джонсона, в которой он описывал загадочные исчезновения судов, самолетов и лодок в этом регионе и назвал его "Морем Дьявола".

      Название "Бермудский треугольник" популяризировал Винсент Гладис в своей статье в 1964 году, а еще большую славу зона приобрела после публикации одноименной книги Чарльза Берлица. В ней автор изложил факты таинственных исчезновений самолетов и судов, а также описал случай с исчезновением пяти самолетов ВВС США. Книга стала бестселлером и породила множество версий: штормы, вмешательства инопланетных сил, дыры в пространстве и даже утеряна цивилизация Атлантиды, которая якобы скрывается глубоко под водой именно на этой территории.

      Чарльз Берлиц изложил факты таинственных исчезновений самолетов и судов, и книга стала бестселлером

      Однако уже в следующем году другой исследователь, Лоуренс Куше, издал книгу под названием "Бермудский треугольник – тайна открыта", в которой проанализировал факты, указанные в книге Берлица, и отметил, что многие из них были недостоверными или простыми преувеличениями. Впрочем, интерес к аномальной зоне не угасал, ученые продолжали тщательно исследовать территорию, а люди распространять новые версии и слухи об очередных загадочные исчезновениях.

      Существуют свидетельства, что в 1992 году во время исследования дна территории Бермудского треугольника, ученые обнаружили в самом центре зоны большую пирамиду. Ее размеры якобы втрое превышали размер пирамиды Хеопса. В течение месяца исследователи изучали пирамиду и определили, что материал, из которого была сделана пирамида, был настолько гладкой, что на его поверхности не закрепилась ни одно живое существо морского дна. Не было обнаружено на ней никаких делений на блоки, как в привычных для нас пирамид. Однако никаких официальных отчетов об исследовании подводной пирамиды на территории Бермудского треугольника не существует. Возможно, они были засекречены правительством. Или же это была лишь очередная выдумка заинтересованных людей.

      Никаких официальных отчетов об исследовании пирамиды на территории треугольника не существует

      По еще одной версии, которая не получила подтверждений, было предположение, что на территории этой зоны расположен затонувший материк Атлантида. По легенде, источником энергии города были кристаллы, которые присылали волны из глубин океана. Именно они, считается, вызывают перебои в работе навигационных приборов техники. Жители Пуэрто-Рико до сих пор рассказывают, что часто наблюдают неизвестные объекты, которые вылетают прямо из глубин океана, ярко светят и взлетают по зигзагообразной траектории.


      Было предположение, что на территории этой зоны расположен затонувший материк Атлантида

      Ученые скептически относятся к невероятным теориям, кторые существуют вокруг так называемого Бермудского треугольника. Они нашли много объяснений аварий судов и самолетов.

      Одним из таких является скопление гидрантов метана на морском дне. По их предположениям, пузырьки метана поднимаются на поверхность и взрываются. Гигантские пузыри способны не только потопить корабль, но и сбить самолет. Благодаря этой версии можно объяснить не только аварии, но и мертвые тела экипажа, которых находили совсем неповрежденными, ведь люди просто задыхались от ядовитого газа еще до того, как корабль шел ко дну.

      Еще одним объяснением является геомагнитные поля на территории треугольника, которые и приводят к сбоям навигационных приборов.

      Существенное влияние на погодные условия в зоне делает поток Гольфстрима. Это течение охватывает зону шириной около 80 километров и легко может сбить с курса корабль. В Бермудском треугольнике расположены одни из самых глубоких впадин в мире, некоторые из них идут вниз на 8,5 километров. Остатки кораблей могло поглотить море.

      Погодные условия на территории также значительно влияют на передвижение самолетов и кораблей по этой территории. Карибские-атлантические штормы вызывают опасную погоду. Здесь часто наблюдаются разрушительные ураганы, а также гигантские волны. Спутники фиксируют волны в 25 метров на открытом пространстве.

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      История Бермудского треугольника берет свое начало еще от записей Колумба, который отмечал, что "в этой области наблюдаются странные танцующие огни на горизонте", "языки пламени в небе" и "перебои в навигационных устройствах". Тайну этой зоны пытаются разгадать уже несколько веков. Каждый раз кажется, что ответ совсем близко, однако каждая из них не воспринимается однозначно и приводит к появлению новых версий и догадок.

      Теги: Одна история История Новости США
      Источник: 24 канал
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