09:07
3 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ГВОЗДЫК – СТИВЕНСОН ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Российский доктор зло. Защитник Путина
      Вєсті Кремля
      20:20, 1 декабря
      Вести. UA. Жир. Стена плача Яценюка. Соль на русские раны
      Вєсті.UA
      19:13, 1 декабря
      Из-за каких схем военные остаются без обещанных квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Табу и запреты в Союзе
      Згадати все
      22:30, 30 ноября
      Телеканал новостей 24 Программы Одна история
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ГВОЗДЫК – СТИВЕНСОН ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Жестокий "Алькатрас" как достойный приговор для самых жестоких преступников США

      Одна история 36 Читати новину українською

      Сюда попадали заключенные, рецидивисты и опасные преступники. Остров, на котором находилась самая известная тюрьма мира "Алькатрас", находился всего в двух километрах от берега, однако побег из нее был невозможен. Те, кто пытался сбежать, сталкивались с ледяной водой, опасными течениями, густым туманом и безжалостными хищниками.

      В далеком 1850 году на острове в заливе Сан-Франциско по приказу президента США начали строить форт, где было установлено 110 дальнобойных орудий.

      Читайте также: Одна история. Прогресс ценой радиоактивного заражения: к чему привели испытания американцев

      Такое решение было принято вследствие "золотой лихорадки", которая в то время распространилась по штату. Со временем форт стал рассматриваться армией как идеальное место для содержания военнопленных, сначала Гражданской, а потом и испано-американской войны, ведь ледяная вода и сильные течения обеспечивали естественную изоляцию острова.

      Алькатрас
      Остров Алькатрас в 1895 году

      Через 60 лет от форта остался только фундамент и на его месте начали строительство новой тюрьмы строгого режима. До 1920 года большой тюремный корпус на три этажа был практически заполнен заключенными.

      Таким образом "Алькатрас" стал первой армейской тюрьмой длительного содержания и получил репутацию места с жестоким отношением к нарушителям и суровыми дисциплинарными мерами.

      Алькатрас
      Тюрьма "Алькатрас"

      Однако из-за высоких расходов на содержание тюрьмы Министерство обороны в 1934 году решило ее закрыть, поэтому здание было передано на содержание Министерству юстиции.

      Уровень преступности в США стремительно вырос во времена "Великой депрессии". Начался период организованной преступности – крупных мафиозных семей и отдельных гангстерских группировок. Из-за такого всплеска преступности правительство решило вновь открыть "Алькатрас", на этот раз уже как федеральную тюрьму.

      Читайте также: Одна история. Как эксперимент с пространством и временем в США навел  ужас на всех его участников

      В "Алькатрасе" планировали изолировать от общества опасных злоумышленников и тем самым напугать тех, которые еще находились на свободе. Председатель Федеральных тюрем Санфорд Бейтс вместе с главным прокурором инициировали реконструкцию места содержания.

      В камеры было проведено электричество, а все служебные туннели были замурованы, чтобы избежать возможности проникновения в них, укрытия и дальнейшего побега арестантов.

      Алькатрас
      Тюрьма "Алькатрас"

      На потолке в столовой были размещены емкости со слезоточивым газом, которыми управляли дистанционно. Башни охраны располагались по периметру острова в наиболее подходящих местах, двери были оборудованы электрическими датчиками.

      Тюремный корпус содержал 600 камер и был разбит на блоки: А, B, C и D. Последний считался самым строгим. Кроме того, в помещении были отдельные изоляторы, в которые отправляли непокорных заключенных, в основном на один или два дня, однако за серьезные нарушения иногда и на более длительный срок.

      В изоляторе был ограничен рацион из хлеба и воды, вместо туалета – дырка в полу, темнота, невыносимый холод, а матрас выдавали только для сна ночью.

      Алькатрас
      Тюрьма на Алькатрасе

      Новые меры безопасности и холодные воды залива Сан-Франциско создавали надежный барьер даже для самых неисправимых преступников. К заключению в этой тюрьме не засуживали судьи. В "Алькатрас" обычно переводили особо буйных заключенных из других тюрем.

      Хотя для некоторых и делали исключение, такими стали Аль Капоне и Пулеметный Келли, который тогда считался "врагом государства №1". На протяжении 29 лет функционирования тюрьмы арестанты пытались совершить побег 14 раз.

      Кулеметний Келлі

      Пулеметный Келли

      Отчаянное желание оказаться на свободе, которая казалась такой близкой, ведь расстояние от острова до берега было незначительным, не останавливал ни страх перед ледяной водой, ни перед акулами или оружием стражей.

      21 марта 1963 года тюрьму на Алькатрасе закрыли. Согласно официальной версии, это было сделано из-за слишком больших расходов на содержание заключенных на острове, поскольку все регулярно приходилось завозить с материка.

      В 1971 году остров сделали частью Национальной зоны отдыха "Золотые ворота", а еще через два года его открыли для экскурсий. Теперь его ежегодно посещают более миллиона туристов.

      О отчаянные попытки побега из тюрьмы "Алькатрас" – смотрите в программе.

      Теги: Новости США История Одна история
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук