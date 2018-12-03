Жестокий "Алькатрас" как достойный приговор для самых жестоких преступников США

Сюда попадали заключенные, рецидивисты и опасные преступники. Остров, на котором находилась самая известная тюрьма мира "Алькатрас", находился всего в двух километрах от берега, однако побег из нее был невозможен. Те, кто пытался сбежать, сталкивались с ледяной водой, опасными течениями, густым туманом и безжалостными хищниками.

В далеком 1850 году на острове в заливе Сан-Франциско по приказу президента США начали строить форт, где было установлено 110 дальнобойных орудий.

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Такое решение было принято вследствие "золотой лихорадки", которая в то время распространилась по штату. Со временем форт стал рассматриваться армией как идеальное место для содержания военнопленных, сначала Гражданской, а потом и испано-американской войны, ведь ледяная вода и сильные течения обеспечивали естественную изоляцию острова.



Остров Алькатрас в 1895 году

Через 60 лет от форта остался только фундамент и на его месте начали строительство новой тюрьмы строгого режима. До 1920 года большой тюремный корпус на три этажа был практически заполнен заключенными.

Таким образом "Алькатрас" стал первой армейской тюрьмой длительного содержания и получил репутацию места с жестоким отношением к нарушителям и суровыми дисциплинарными мерами.



Тюрьма "Алькатрас"

Однако из-за высоких расходов на содержание тюрьмы Министерство обороны в 1934 году решило ее закрыть, поэтому здание было передано на содержание Министерству юстиции.

Уровень преступности в США стремительно вырос во времена "Великой депрессии". Начался период организованной преступности – крупных мафиозных семей и отдельных гангстерских группировок. Из-за такого всплеска преступности правительство решило вновь открыть "Алькатрас", на этот раз уже как федеральную тюрьму.

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В "Алькатрасе" планировали изолировать от общества опасных злоумышленников и тем самым напугать тех, которые еще находились на свободе. Председатель Федеральных тюрем Санфорд Бейтс вместе с главным прокурором инициировали реконструкцию места содержания.

В камеры было проведено электричество, а все служебные туннели были замурованы, чтобы избежать возможности проникновения в них, укрытия и дальнейшего побега арестантов.



Тюрьма "Алькатрас"

На потолке в столовой были размещены емкости со слезоточивым газом, которыми управляли дистанционно. Башни охраны располагались по периметру острова в наиболее подходящих местах, двери были оборудованы электрическими датчиками.



Тюремный корпус содержал 600 камер и был разбит на блоки: А, B, C и D. Последний считался самым строгим. Кроме того, в помещении были отдельные изоляторы, в которые отправляли непокорных заключенных, в основном на один или два дня, однако за серьезные нарушения иногда и на более длительный срок. В изоляторе был ограничен рацион из хлеба и воды, вместо туалета – дырка в полу, темнота, невыносимый холод, а матрас выдавали только для сна ночью.



Тюрьма на Алькатрасе

Новые меры безопасности и холодные воды залива Сан-Франциско создавали надежный барьер даже для самых неисправимых преступников. К заключению в этой тюрьме не засуживали судьи. В "Алькатрас" обычно переводили особо буйных заключенных из других тюрем.



Хотя для некоторых и делали исключение, такими стали Аль Капоне и Пулеметный Келли, который тогда считался "врагом государства №1". На протяжении 29 лет функционирования тюрьмы арестанты пытались совершить побег 14 раз.

Пулеметный Келли

Отчаянное желание оказаться на свободе, которая казалась такой близкой, ведь расстояние от острова до берега было незначительным, не останавливал ни страх перед ледяной водой, ни перед акулами или оружием стражей.

21 марта 1963 года тюрьму на Алькатрасе закрыли. Согласно официальной версии, это было сделано из-за слишком больших расходов на содержание заключенных на острове, поскольку все регулярно приходилось завозить с материка.

В 1971 году остров сделали частью Национальной зоны отдыха "Золотые ворота", а еще через два года его открыли для экскурсий. Теперь его ежегодно посещают более миллиона туристов.

О отчаянные попытки побега из тюрьмы "Алькатрас" – смотрите в программе.