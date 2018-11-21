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      Прогресс ценой радиоактивного заражения: к чему привели испытания американцев

      Одна история 51 Читати новину українською

      Первая половина 1950-х годов была периодом активной разработки оружия массового поражения в США и СССР. В гонке по созданию взрывного устройства американцы оказались первыми. Они активизировали серию испытаний водородных бомб под кодовым названием "Кастл".

      Испытания, направленное на разработку схемы термоядерного заряда, который мог бы быть размещен на самолете, планировали на март 1954 года на атолле Бикини. Первым в этой серии было испытание под названием "Кастл Браво", которое привело к необратимым последствиям.

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      Термоядерное взрывное устройство, собранное американскими учеными, было крупногабаритным и громоздким. Оно выглядело как цилиндр длиной 4,5 метра, а его вес составлял 10,5 тонн. По схеме Улама–Теллера первая фаза активации представляла собой взрыв атомного заряда урана или плутония, а во время второй стадии происходила термоядерная реакция в контейнере.

      Кастл Браво
      Схема радиоактивного последствия взрыва

      Все работы по сооружению устройства завершились 28 февраля, а уже 1 марта состоялось испытание. Ближайший к месту испытания пункт наблюдения находился в укрепленном бункере на расстоянии 20 миль. Всего за взрывом наблюдали около 10 тысяч человек, находившихся на кораблях и летательных аппаратах, казалось бы, на безопасном расстоянии.

      Однако ученые допустили роковую ошибку в расчетах мощности взрыва, в результате чего взрыв превысил рассчитанную мощность в 2,5 раза. Люди, которые находились в то время в бункере впоследствии рассказывали, что его начало трясти, словно от сильного землетрясения.

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      Грибовидное облако взрыва поднялась на огромную высоту, сначала оно достигало 15, а уже через 6 минут – 40 километров, продолжая подниматься еще несколько минут. После взрыва в грунте атолла и в морском дне вблизи образовалась гигантская воронка диаметром 1,8 километра, которая наполнилась водой и явно изменила очертания атолла.

      Кастл БравоГрибовидное облако от взрыва

      Радиоактивное заражение местности после испытания было крайне высоким. Американские источники утверждают, что этот взрыв был самым тяжелым случаем радиоактивного заражения во всей истории американской ядерной деятельности. Уже через 15 минут после взрыва люди, находившиеся в бункере на Бикини, зарегистрировали сильную радиоактивность – 40 рентген в час. Их смогли вывести из бункера только через 11 часов.

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      Серьезному уровню заражения подверглась зона в форме овала длиной более 550 км и шириной 100 км, ось которой указывал направление ветра, который нёс радиоактивные осадки. Заражение на другом коралловом острове, который находился в 240 км от места взрыва, достигло такой степени, что 2 марта американские военные, которые находились там, были экстренно эвакуированы. Все они успели получить опасную для здоровья дозу облучения – от 70 до 100 рентген.

      атол Бікіні
      Вид из космоса: атолл Бикини после взрыва

      Даже за десятки километров от места испытания уровень радиации был намного выше, чем в эпицентре многих ядерных испытаний на полигонах. Так, на северном безлюдном крае атолла Ронгелап, который расположен в 192 километрах от Бикини, уровень радиации достиг колоссальной величины – 1000 рентген в час. Его жители подверглись серьезному облучению.

       

      Кастл Браво
      Масштабы взрыва

      Американские военные не стали откладывать испытания, хотя и знали, что ветер дует в сторону населенных островов. Кроме этого, они даже не предупредили островитян об испытаниях и опасности выпада радиоактивной пыли.

      Благодаря взрыву "Кастл Браво" американцы достигли заметного прогресса на пути к совершенствованию и уменьшение габаритов водородного оружия. Взрывное устройство было взято за основу при создании американской термоядерной авиабомбы, однако от последствий опасного испытания пришлось приходить всебя еще долго.

      Как эксперимент американцев повлиял на Японию и почему стал поводом для протестов во всем мире – смотрите в программе.

      Теги: Новости США История Одна история
      Источник: 24 канал
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