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      Одна история. Как налоги заставили американцев выбороть независимость

      Одна история 76 Читати новину українською

      Спор, возникший из-за растущей напряженности между североамериканскими колониями Великобритании и правительством метрополии, представлявшим интересы британской короны, быстро перерос в вооруженный конфликт, решением которого стало обретение независимости США.

      В течение десяти лет до начала революции напряжение в отношениях между колонистами и британской колониальной властью стремительно росло.Этому способствовали многочисленные попытки британского правительства повысить свои доходы за счет налогообложения американских колоний.

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      С этой целью правительство издало "Закон о гербовом сборе" в 1765 году, согласно которому североамериканские колонисты обязывались платить налог за каждую торговую сделку. Колонии были откровенно недовольны такими решениями британского правительства, тогда и начались протесты.

      В 1770 году в результате провокации британские солдаты открыли огонь по толпе протестующих, погибли пять человек – это были первые жертвы американской революции, а само событие вошло в историю под названием "Бостонская резня". Протесты не прекращались. В 1773 году в Бостоне группа американских патриотов, переодетых в костюмы индейцев, проникли на английские корабли и выбросили в море 342 сундука с чаем. "Бостонское чаепитие" – так назвали впоследствии это событие.

      Бостонське чаювання
      Бостонское чаепитие

      Такой поступок, конечно, возмутил британское правительство, однако протесты нужно было прекратить. С этой целью были приняты "Чайные законы", которые позволяли продавать Ост-Индской чайной компании товар колониям без каких-либо таможенных пошлин, что делало цену на товар вдвое ниже. Однако бостонцы расценили такую выборочную отмену налогов как очередную попытку Великобритании остановить движение за независимость в колониях. Корабли с чаем были заблокированы, а разгрузку товара колонисты не разрешили.

      Тогда были приняты следующие законы, которые имели целью восстановление порядка и еще большее усиление воздействия британского правительства на территории колоний. Они получили название "невыносимые или принудительные законы".

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      Колонисты требовали провозглашения независимости, и 4 июля Континентальный конгресс проголосовал за принятие Декларации о независимости. Однако война на этом не завершилась. В этом же месяце британское правительство направило флот с 34-хтысячной армией на Нью-Йорк. Уже в августе солдаты генерала Хоу разгромили Континентальную армию на Лонг-Айленде.

      Завершення війни (1781-83)

      Завершение войны (1781 – 1783)

      Вашингтон был вынужден эвакуировать свои войска из города. Но в ночь на Рождество, переправившись с войском через реку Делавэр, он смог отразить внезапное нападение, а затем и одержать победу в Принстоне. Эти события возродили веру колонистов в победу над Британией.

      Как разворачивалась война между США и Британией – смотрите в программе.

      Теги: Новости США война Великобритания История Одна история
      Источник: 24 канал
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