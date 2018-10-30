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      Одна історія. Як податки змусили американців вибороти незалежність

      Одна історія 150 Читать новость на русском

      Суперечка, яка виникла через зростаючу напруженість між північноамериканськими колоніями Великобританії та урядом метрополії, який представляв інтереси британської корони, швидко переросла у збройний конфлікт, вирішенням якого стало здобуття незалежності США.

      Впродовж десяти років до початку революції напруга у відносинах між колоністами та британською колоніальною владою стрімко зростала.Цьому сприяли численні спроби британського уряду підвищити свої доходи за рахунок оподаткування американських колоній.

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      З цією метою уряд видав "Закон про гербовий збір" у 1765 році, згідно з яким північноамериканські колоністи зобов’язувалися сплачувати податок за кожну торговельну угоду. Колонії були відверто незадоволені такими рішеннями британського уряду, тоді й почалися протести.

      У 1770 році, внаслідок провокації, британські солдати відкрили вогонь по натовпу протестуючих, загинуло п’ятеро людей – це були перші жертви Американської революції, а сама подія увійшла в історію під назвою "Бостонська різанина". Протести не припинялися. У 1773 році, в Бостоні, група американських патріотів переодягнених у костюми індіанців проникли на англійські кораблі та викинули в море 342 скрині з чаєм. "Бостонське чаювання" – так назвали згодом цю подію.

      Бостонське чаювання
      Бостонське чаювання

      Такий вчинок, звичайно, обурив британський уряд, проте протести потрібно було припинити. З цією метою були прийняті "Чайні закони", які дозволяли продавати Ост-Індській чайній компанії товар до колоній без будь-яких митних зборів, що робило ціну на товар вдвічі нижчою. Проте бостонці розцінили таку вибіркову відміну податків як чергову спробу Великої Британії зупинити рух за незалежність у колоніях. Кораблі з чаєм були заблоковані, а розвантаження товару колоністи не дозволили.

      Тоді були прийняті наступні закони, які мали на меті відновлення порядку та ще більше посилення впливу британського уряду на території колоній. Вони отримали назву "Нестерпні або Примусові закони".

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      Колоністи вимагали проголошення незалежності, і 4 липня Континентальний конгрес проголосував за ухвалення Декларації за незалежність. Проте війна на цьому не завершилася. Цього ж місяця британський уряд спрямував флот з 34000 армією на Нью-Йорк. Вже в серпні солдати генерала Хоу розгромили Континентальну армію на Лонг-Айленді.

      Завершення війни (1781-83)
      Завершення війни (1781-83)

      Вашингтон був змушений евакуювати свої війська з міста. Але в ніч на Різдво, переправившись із військом через річку Делавер, він зміг відбити раптовий напад, а згодом й здобути перемогу у Прінстоні. Ці події відродили віру колоністів у перемогу над Британією.

      Як розгорталась війна між США та Британією – дивіться у програмі.

      Теги: Історія Новини США війна Великобританія Одна історія
      Джерело: 24 канал
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