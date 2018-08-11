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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Одна історія. Чому Холодна війна спричинила глибокі структурні проблеми в радянській системі

Одна історія 75 Читать новость на русском

В середині ХХ століття дві могутні держави стали готуватися до конфлікту, який міг призвести до знищення життя на планеті. Майбутнє людства закривала ядерна тінь. Це була остання світова війна ХХ століття – війна, яка тривала майже 50 років, призвела до розпаду СРСР і переросла у сучасне протистояння між Росією та Заходом. Холодна війна.

Під завісу Другої світової війни, у лютому 1945 року, Черчилль, Сталін і Рузвельт зібралися у Ялті для переговорів. Вони повинні були обговорити питання поділу карти світу майбутнього, план остаточної перемоги і окупації Німеччини, розбиття сил Японії та домовитися про післявоєнний порядок.

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Проте основними темами стали поділ східної Європи та питання Польщі. Сталін мав намір отримати все, адже Червона армія на той час окупувала ці території, і радянські війська вже просувалися Німеччиною. Під час переговорів було підписано два важливі документи, які на папері задовольняли всіх представників.

Під час цих перемовин прийшла звістка про капітуляцію Німеччини. Її зачитав Гаррі Трумен, який став президентом США після смерті Рузвельта. 


Гаррі Трумен

На території Європи Друга світова війна закінчилася, але континент був розділений лінією фронту радянських військ – від Балтики до Адріатики. На Тихому океані війна все ще продовжувалася. Передбачалося, що вторгнення у Японію буде надзвичайно важким та кривавим.

Третя зустріч союзників відбулася на території Німеччини у місті Потсдам. Під час цієї зустрічі Трумен зробив доволі різку офіційну заяву про те, що умови ялтинської "Декларації звільнення Європи", підписаної усіма союзниками, не виконуються, і що у деяких країнах організовується правління, яке Америка визнати не може. Тоді союзники так і не змогли домовитися про умови мирного договору і виконання рішень, ухвалених на Ялтинській конференції.

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За день до цієї конференції США успішно випробували атомну бомбу. Проконсультувавшись із британською стороною, Трумен вирішив розповісти Сталіну про нову потужну зброю, випускаючи той факт, що зброя – атомна. Реакція Сталіна на повідомлення була на диво стриманою. Він лише відповів Трумену: "Дякую за інформацію". Пізніше з’ясувалося, що Сталін вже давно був проінформований про розробку американцями атомної зброї від радянських шпигунів.

Через чотири дні після закінчення конференції США скинули атомну бомбу на японське місто Хіросіма, ще через три дні така ж доля спіткала місто Нагасакі. Так почалися перегони озброєнь двох великих держав, в тому числі ракетно-ядерних. 

Як США та СРСР вели ідеологічну війну, уникаючи відкритого конфлікту – дивіться у програмі. 

Теги: Одна історія Новини США Історія СРСР
Джерело: 24 канал
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