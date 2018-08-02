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ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Одна історія. Як СРСР і США несподівано зупинилися за крок до ядерної війни

Одна історія 208 Читать новость на русском

1962 року над світом повисла загроза початку ядерної війни між двома військовими Гігантами, її наслідки призвели б до знищення більшої частини території Радянсьокого Союзу і приблизно третини території США.

Квітень 1961, висадка десанту США в затоці Кочінос, на Кубі, з метою повалити уряд Фіделя Кастро. Оскільки операція зазнала фіаско, Кастро остерігався, що США здійснять ще одну спробу інтервенції і звернувся до Радянського Союзу по військову допомогу.

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Лідер Радянського Союзу Микита Хрущов, разом із керівництвом, дійшов висновку, що найефективнішим способом захисту буде розміщення на території Куби ядерної зброї. Причиною такого рішення було й те, що навколо СРСР — у Туреччині й Італії — Сполучені Штати розмістили ракети з ядерними боєголовками, які могли досягати об'єктів на території СРСР за 5-10 хвилин. Радянські ж міжконтинентальні ракети території США — за 25 хвилин.

Вже у жовтні 1962 року операцію було розпочато. Вона отримала назву "Анадир". Так називається місто на півночі Російської Федерації, а тоді — СРСР. Усіх солдатів було передягнуто у цивільний одяг, звертатись по-військовому було суворо заборонено, а все для того, щоб зберегти цілковиту секретність операції, і видати її за іншу.

Операція
Операція "Анадир"

Щоб ввести в оману американців, було оголошено про військове навчання на Півночі. Велика кількість радянських військових була замаскована під сільськогосподарських радників, яким була видана відповідна уніформа.

Завдяки таємним аерофотознімкам розвідувальних літаків LockheedU-2,що надсилалися на Секретні Об’єкти ЦРУ, операцію "Анадир" було розсекречено. У відповідь президент США Джон Кеннеді оголосив морську блокаду острова Куба, яка передбачала обшук всіх кораблів, що прямували на острів з метою недопущення туди радянських військ і зброї.

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Та в останню мить (за три години до можливого удару США по Кубі) обидві сторони знайшли компроміс. Домовленість полягала у взаємних поступках обох країн: СРСР забирають ракети з Куби і допускають туди інспекторів ООН, а США демонтують у піврічний термін свої ракети в Туреччині і не роблять спроб перевороту на Кубі.

Президент Кеннеді був задоволений виводом радянських ракет з Куби 20 листопада 1962 року. Проте в радянських документах міститься інформація, що хоча всі ракети середнього та ближнього радіуса дії були виведені, на Кубі залишилося 100 ядерних ракет дальнього радіуса дії, про які американці нічого не знали.

Джон Кеннеді
Джон Кеннеді

Історики припускають, що одним з чинників мирного розв’язання кризи був тодішній бестселер Барбари Такман "Серпневі Гармати" про події початку Першої Світової Війни, який глибоко вразив Джона Кеннеді. Той подарував її копії усім членам свого кабінету і головним військовим радникам. Він часто цитував цей твір і хотів, щоб його прочитав "кожен офіцер в армії". Згодом секретар армії відіслав копії в кожну американську військову базу.

Так чи інакше загрозу було ліквідовано завдяки політичному співробітництву обох імперій. Між Вашингтоном і Москвою було проведено телефонну лінію на випадок невідкладних переговорів. Світ видихнув з полегшенням.

Більше про несподіваний компроміс між країнами – дивіться у програмі.

Теги: Історія Новини США Одна історія СРСР Зброя війна
Джерело: 24 канал
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