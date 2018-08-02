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ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Одна история. Как СССР и США неожиданно остановились за шаг до ядерной войны

Одна история 65 Читати новину українською

В 1962 году над миром повисла угроза начала ядерной войны между двумя военными гигантами, ее последствия привели бы к уничтожению большей части территории Советского Союза и примерно трети территории США.

Апрель 1961, высадка десанта США в заливе Кочинос на Кубе с целью свергнуть правительство Фиделя Кастро. Поскольку операция потерпела фиаско, Кастро опасался, что США совершат еще одну попытку интервенции и обратился к Советскому Союзу за военной помощью.

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Лидер Советского Союза Никита Хрущев вместе с руководством пришел к выводу, что самым эффективным способом защиты будет размещение на территории Кубы ядерного оружия. Причиной такого решения было и то, что вокруг СССР – в Турции и Италии – Соединенные Штаты разместили ракеты с ядерными боеголовками, которые могли достигать объектов на территории СССР за 5-10 минут. Советские же межконтинентальные ракеты территории США – за 25 минут.

Уже в октябре 1962 года операция была начата. Она получила название "Анадырь". Так называется город на севере Российской Федерации, а тогда – СССР. Всех солдат переодели в гражданскую одежду, обращаться по-военному было строго запрещено, а все для того, чтобы сохранить полную секретность операции, и выдать ее за другую.

Операція
Операция "Анадырь"

Чтобы ввести в заблуждение американцев, были объявлены военное учения на Севере. Большое количество советских военных были замаскированы под сельскохозяйственных советников, которым была выдана соответствующая униформа.

Благодаря тайным аэрофотоснимкам разведывательных самолетов LockheedU-2, которые отправлялись на секретные объекты ЦРУ, операция "Анадырь" была рассекречена. В ответ президент США Джон Кеннеди объявил морскую блокаду острова Куба, которая предусматривала обыск всех кораблей, направлявшихся на остров с целью недопущения туда советских войск и оружия.

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Но в последний момент (за три часа до возможного удара США по Кубе) обе стороны нашли компромисс. Договоренность заключалась во взаимных уступках обеих стран: СССР забирают ракеты с Кубы и допускают туда инспекторов ООН, а США демонтируют в полугодовой срок свои ракеты в Турции и не делают попыток переворота на Кубе.

Президент Кеннеди был доволен выводом советских ракет с Кубы 20 ноября 1962 года. Однако в советских документах содержится информация, что хотя все ракеты среднего и ближнего радиуса действия были выведены, на Кубе осталось 100 ядерных ракет дальнего радиуса действия, о которых американцы ничего не знали.

Джон Кеннеді
Джон Кеннеди

Историки предполагают, что одним из факторов мирного разрешения кризиса был тогдашний бестселлер Барбары Такман "Августовские Пушки" о событиях начала Первой мировой войны, который глубоко поразил Джона Кеннеди. Тот подарил ее копии всем членам своего кабинета и главным военным советникам. Он часто цитировал это произведение и хотел, чтобы его прочитал "каждый офицер в армии". Впоследствии секретарь армии отослал копии на каждую американскую военную базу.

Так или иначе угроза была ликвидирована благодаря политическому сотрудничеству обеих империй. Между Вашингтоном и Москвой была проведена телефонная линия на случай неотложных переговоров. Мир выдохнул с облегчением.

Больше о неожиданном компромиссе между странами – смотрите в программе.

Теги: Новости США История война Оружие СССР Одна история
Источник: 24 канал
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