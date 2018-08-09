18:15
9 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
26°C 15°C
  • п'ятниця
    27°C 14°C
  • субота
    28°C 13°C
  • неділя
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Десяток дітей Кадирова. "Ексклюзивні" цитати ні про що
Вєсті Кремля
21:16, 8 серпня
Вєсті.UA. Радикал на комбайні. Лиха Тимошенко
Вєсті.UA
20:50, 8 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Програми Одна історія
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Одна історія. Як Рональд Рейган вижив після замаху

Одна історія 91 Читать новость на русском

Він був сороковим президентом США – харизматичним, сміливим, чудовим оратором і талановитим актором. Він поклав край Холодній війні, що тривала майже півстоліття. Йому довіряли і ним захоплювалися виборці, вони двічі поспіль обирали його на пост президента.

Рональд Вілсон Рейган народився 6 лютого 1911 року у місті Тампіко, штат Іллінойс. З дитячих років Рональд мріяв про сцену, тож після закінчення коледжу переїхав до Лос-Анджелеса, де розпочав свою акторську кар’єру.

Читайте також:  Одна історія. Зиґмунд Фрейд – засновник психоаналізу з українським корінням

Його кінодоробок налічує 77 фільмів, хоч часто Рейган виконував у них другопланові ролі. Рейган вважав своїм найкращим фільмом "Королівський порядок", хоча критики виділяють фільм "Убивці", в якому він зіграв із такими голлівудськими зірками, як Лі Марвін та Енджі Дікінсон.


Рейган також знявся у фільмі "Ковбой із Брукліна"

У 1941-му році Рейган пішов добровольцем до армії, але оскільки медична комісія встановила, що він непридатний для служби через поганий зір, то його участь у війні обмежилася зйомками навчальних та патріотичних фільмів для підйому морального духу військових.

Свою політичну кар’єру Рейган розпочинав із Демократичної партії США, проте у 1962-му році перейшов до Республіканської. Виступав на підтримку кандидата в президенти від республіканців Баррі Голдуотера, після цього висунув свою кандидатуру на посаду губернатора Каліфорнії. На тих виборах він перемагав двічі.

З якої спроби Рейган став президентом США і як мало не став жертвою кілера – дивіться у програмі. 

Теги: Новини США Одна історія
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук