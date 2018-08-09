Одна історія. Як Рональд Рейган вижив після замаху

Він був сороковим президентом США – харизматичним, сміливим, чудовим оратором і талановитим актором. Він поклав край Холодній війні, що тривала майже півстоліття. Йому довіряли і ним захоплювалися виборці, вони двічі поспіль обирали його на пост президента.

Рональд Вілсон Рейган народився 6 лютого 1911 року у місті Тампіко, штат Іллінойс. З дитячих років Рональд мріяв про сцену, тож після закінчення коледжу переїхав до Лос-Анджелеса, де розпочав свою акторську кар’єру.

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Його кінодоробок налічує 77 фільмів, хоч часто Рейган виконував у них другопланові ролі. Рейган вважав своїм найкращим фільмом "Королівський порядок", хоча критики виділяють фільм "Убивці", в якому він зіграв із такими голлівудськими зірками, як Лі Марвін та Енджі Дікінсон.



Рейган також знявся у фільмі "Ковбой із Брукліна"

У 1941-му році Рейган пішов добровольцем до армії, але оскільки медична комісія встановила, що він непридатний для служби через поганий зір, то його участь у війні обмежилася зйомками навчальних та патріотичних фільмів для підйому морального духу військових.

Свою політичну кар’єру Рейган розпочинав із Демократичної партії США, проте у 1962-му році перейшов до Республіканської. Виступав на підтримку кандидата в президенти від республіканців Баррі Голдуотера, після цього висунув свою кандидатуру на посаду губернатора Каліфорнії. На тих виборах він перемагав двічі.

З якої спроби Рейган став президентом США і як мало не став жертвою кілера – дивіться у програмі.