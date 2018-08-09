Одна история. Как Рональд Рейган выжил после покушения

Он был сороковым президентом США – харизматичным, смелым, прекрасным оратором и талантливым актером. Он положил конец холодной войне, которая длилась почти полвека. Ему доверяли и им восхищались избиратели, они дважды подряд избирали его на пост президента.

Рональд Уилсон Рейган родился 6 февраля 1911 года в городе Тампико, штат Иллинойс. С детских лет Рональд мечтал о сцене, поэтому после окончания колледжа переехал в Лос-Анджелес, где начал свою актерскую карьеру.

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Его кинодоробок насчитывает 77 фильмов, хотя часто Рейган выполнял в них второплановые роли. Рейган считал своим лучшим фильмом "Королевский порядок", хотя критики выделяют фильм "Убийцы", в котором он сыграл с такими голливудскими звездами, как Ли Марвин и Энджи Дикинсон.

Рейган также снялся в фильме "Ковбой с Бруклина"

В 1941 году Рейган пошел добровольцем в армию, но поскольку медицинская комиссия установила, что он непригоден для службы из-за плохого зрения, то его участие в войне ограничилось съемками учебных и патриотических фильмов для подъема морального духа военных.

Свою политическую карьеру Рейган начинал с Демократической партии США, однако в 1962-м году перешел в Республиканскую. Выступал в поддержку кандидата в президенты от республиканцев Барри Голдуотера, после этого выдвинул свою кандидатуру на пост губернатора Калифорнии. На тех выборах он побеждал дважды.

С какой попытки Рейган стал президентом США и как чуть не стал жертвой киллера – смотрите в программе.