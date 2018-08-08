Одна история. Зигмунд Фрейд – основатель психоанализа с украинскими корнями

Он стал известным как основатель психоанализа, развил методику свободных ассоциаций и толкование сновидений, сформулировал концепцию структуры психики. Однако его воспринимали неоднозначно, для кого-то он был совсем не гением, а мошенником, его методы исследования открыто называли опасными.

Как говорил он сам: "Люди не верили в мои факты и считали мои теории отвратительными". Имя этого человека – Зигмунд Фрейд. Родился будущий психолог 6 мая 1856 года в городе Фрайбург в Австро-Венгрии, сегодня этот город называется Пршибор, и входит в состав Чешской республики.

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Рос он в еврейской семье Якоба Фрейда и Амалии Натансон. Родители были родом из Украины, по официальной информации отец Зигмунда родился в Тысменице Ивано-Франковской области, а мать – в городе Броды, что на Львовщине. Когда мальчику исполнилось 3 года, семья из-за финансовых трудностей перебралась в Вену. Там Зигмунд пошел учиться в гимназию, которую окончил с отличием. Он планировал сделать военную или политическую карьеру, но вследствие антисемитских настроений и материальных трудностей был вынужден отказаться от своих намерений.

В 1873 году Зигмунд поступил на медицинский факультет Венского университета. Впоследствии он неоднократно признавался в том, что не был заинтересован в медицине, он писал: "Я не чувствовал никакой предрасположенности к занятиям медициной и профессии врача". Однако в 1882 году он приступил к медицинской практике, впоследствии сблизился с врачами Йозефом Брейером и Жаном-Мартеном Шарко, которые повлияли на его выбор направления научной деятельности

Зигмунд во время обучения не был заинтересован в медицине В 25 лет Зигмунд влюбился в Марту Бернейс, которая и стала его женой в 1886 году. Исследователи, изучая их переписку, утверждают, что это была первая и единственная любовь Зигмунда. В браке с Мартой у них родилось шестеро детей. Младшая дочь – Анна Фрейд стала последовательницей отца и основала детский психоанализ. Читайте также: Одна история. Почему известный актер Джон Бут убил президента США В 1884 году Зигмунд решил исследовать влияние кокаина на организм человека, проверяя его действие на себе. Он писал: "Я чувствую на себе воздействие кокаина, он подавляет чувство голода, сна, усталости, кокаин повышает мои умственные способности". Фрейд считал, что кокаин можно использовать для лечения как физических, так и психических расстройств, но впоследствии понял его негативное влияние на организм и прекратил опыты. Основополагающие научные работы Фрейда начинают выходить в начале ХХ века. Самые известные из них: "Толкование сновидений", "Психология повседневной жизни", "Воспоминания детства Леонардо да Винчи", "Я и Оно". Его концепции и учения запрещали в Советском Союзе и в нацистской Германии, поскольку они противоречили государственным идеалам и консервативной морали тоталитарных государств.

Книга Зигмунда Фрейда Когда в Германии к власти пришел Гитлер, книги и научные труды Фрейда сжигали на улицах, начались преследования евреев. В 1938 году немецкие войска вошли в Вену. Уже через несколько дней в дом семьи Фрейда пришли члены гестапо. Зигмунда не было дома, поэтому немцы ушли, удовлетворив себя тем, что разгромили в квартире кухню. Зигмунд понял, что нужно бежать. В побеге ему помогал сам президент США Франклин Рузвельт и даже родственница Наполеона – Мари Бонапарт – которая заплатила нацистам 100 тысяч шиллингов, чтобы те выпустили Фрейда из Австрии. "В возрасте 82 лет я был вынужден покинуть дом, когда в Вену ворвались немцы. Я приехал в Англию, где я надеюсь прожить всю оставшуюся жизнь, как свободный человек", – писал Фрейд. Свободным человеком в Англии Зигмунд прожил свой последний год, потому что на то время уже был тяжело болен. Еще в 1923 году у него обнаружили рак неба от курения табака. Сигары были его страстью. До того, как ему диагностировали рак, Зигмунд выкуривал в среднем 21 сигару в день. И лишь позже начал ограничиваться одной, однако совсем отказаться от привычки, которая его убивала, ему не удалось.