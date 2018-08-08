Одна история. Зигмунд Фрейд – основатель психоанализа с украинскими корнями
Он стал известным как основатель психоанализа, развил методику свободных ассоциаций и толкование сновидений, сформулировал концепцию структуры психики. Однако его воспринимали неоднозначно, для кого-то он был совсем не гением, а мошенником, его методы исследования открыто называли опасными.
Как говорил он сам: "Люди не верили в мои факты и считали мои теории отвратительными". Имя этого человека – Зигмунд Фрейд. Родился будущий психолог 6 мая 1856 года в городе Фрайбург в Австро-Венгрии, сегодня этот город называется Пршибор, и входит в состав Чешской республики.
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Рос он в еврейской семье Якоба Фрейда и Амалии Натансон. Родители были родом из Украины, по официальной информации отец Зигмунда родился в Тысменице Ивано-Франковской области, а мать – в городе Броды, что на Львовщине. Когда мальчику исполнилось 3 года, семья из-за финансовых трудностей перебралась в Вену. Там Зигмунд пошел учиться в гимназию, которую окончил с отличием. Он планировал сделать военную или политическую карьеру, но вследствие антисемитских настроений и материальных трудностей был вынужден отказаться от своих намерений.
В 1873 году Зигмунд поступил на медицинский факультет Венского университета. Впоследствии он неоднократно признавался в том, что не был заинтересован в медицине, он писал: "Я не чувствовал никакой предрасположенности к занятиям медициной и профессии врача". Однако в 1882 году он приступил к медицинской практике, впоследствии сблизился с врачами Йозефом Брейером и Жаном-Мартеном Шарко, которые повлияли на его выбор направления научной деятельности
Зигмунд во время обучения не был заинтересован в медицине
В 25 лет Зигмунд влюбился в Марту Бернейс, которая и стала его женой в 1886 году. Исследователи, изучая их переписку, утверждают, что это была первая и единственная любовь Зигмунда. В браке с Мартой у них родилось шестеро детей. Младшая дочь – Анна Фрейд стала последовательницей отца и основала детский психоанализ.
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В 1884 году Зигмунд решил исследовать влияние кокаина на организм человека, проверяя его действие на себе. Он писал: "Я чувствую на себе воздействие кокаина, он подавляет чувство голода, сна, усталости, кокаин повышает мои умственные способности". Фрейд считал, что кокаин можно использовать для лечения как физических, так и психических расстройств, но впоследствии понял его негативное влияние на организм и прекратил опыты.
Основополагающие научные работы Фрейда начинают выходить в начале ХХ века. Самые известные из них: "Толкование сновидений", "Психология повседневной жизни", "Воспоминания детства Леонардо да Винчи", "Я и Оно". Его концепции и учения запрещали в Советском Союзе и в нацистской Германии, поскольку они противоречили государственным идеалам и консервативной морали тоталитарных государств.
Книга Зигмунда Фрейда
Когда в Германии к власти пришел Гитлер, книги и научные труды Фрейда сжигали на улицах, начались преследования евреев. В 1938 году немецкие войска вошли в Вену. Уже через несколько дней в дом семьи Фрейда пришли члены гестапо. Зигмунда не было дома, поэтому немцы ушли, удовлетворив себя тем, что разгромили в квартире кухню. Зигмунд понял, что нужно бежать. В побеге ему помогал сам президент США Франклин Рузвельт и даже родственница Наполеона – Мари Бонапарт – которая заплатила нацистам 100 тысяч шиллингов, чтобы те выпустили Фрейда из Австрии.
"В возрасте 82 лет я был вынужден покинуть дом, когда в Вену ворвались немцы. Я приехал в Англию, где я надеюсь прожить всю оставшуюся жизнь, как свободный человек", – писал Фрейд. Свободным человеком в Англии Зигмунд прожил свой последний год, потому что на то время уже был тяжело болен. Еще в 1923 году у него обнаружили рак неба от курения табака. Сигары были его страстью. До того, как ему диагностировали рак, Зигмунд выкуривал в среднем 21 сигару в день. И лишь позже начал ограничиваться одной, однако совсем отказаться от привычки, которая его убивала, ему не удалось.
Зигмунд Фрейд с сигарой
Он перенес 33 операции. После первой Фрейду удалили часть челюсти, но несмотря на это он продолжал работать до последних дней своей жизни. На протяжении последнего года его страдания от болезни стали невыносимыми, поэтому он попросил своего врача и друга Макса Шура помочь ему совершить эвтаназию. Врач дал Фрейду большую дозу морфия, от которой ученый умер 23 сентября 1939 года в возрасте 83 лет.
Тело Зигмунда Фрейда кремировали, и прах ученого, который поместили в одну из его любимых античных ваз, хранится в лондонском колумбарии Голдерс Грин вместе с прахом его жены Марты и дочери Анны.