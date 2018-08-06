Одна история. Почему известный актер Джон Бут убил президента США

Джон Уилкс Бут – это едва ли не единственный американский актер, которого запомнили вовсе не благодаря сцене. Он тот, кто убил 16 президента США Авраама Линкольна.

10 мая 1838 года в семье профессиональных актеров, которые эмигрировали из Англии, родился девятый ребенок – Джон Уилкс Бут. Уже в 14 лет мальчишка начал интересоваться театром и политикой.

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Согласно семейной традиции, Бут также стал актером. В 17 лет он получил свою первую роль, это была одна из второстепенных ролей в спектакле по произведениям Шекспира. Со временем способности юноши на сцене заметили критики и зрители. Парень отличался от других актеров своей красотой и атлетическим сложением. До гражданской войны Уилкс был одним из самых популярных актеров в США. Поэтому благодаря такому успеху он довольно быстро стал состоятельным мужчиной.



Джон Уилкс Бут

Еще с ранних лет этот юноша был членом организации, которая выступала за сокращение иммиграции в США. Также поддерживал рабовладение и горячо выступал против его отмены. Кроме того парень добровольно принимал участие в подавлении выступления одного из известных аболиционистов Джона Брауна в Харперс-Ферри. Присутствовал на его казни.

Во время войны Севера и Юга Джон Бут был тайным агентом Конфедерации и поставлял контрабандные медикаменты. Именно в этот период своей жизни вместе с антиправительственными силами он планировал похищение президента Авраама Линкольна. Когда несколько попыток организовать похищение оказались неудачными, Бут решил убить президента. Кроме него, покушение планировали еще на нескольких членов американского правительства.



Джон Бут был тайным агентом Конфедерации

14 апреля 1865 года во время спектакля в театре Форда в Вашингтоне выстрелом из пистолета Джон смертельно ранил президента Линкольна. Бут не был вовлечен в спектакль, который играли в тот день. И вообще, раньше ему приходилось играть в театре Форда всего два раза. Однако его можно было часто встретить у друзей-актеров, поэтому план строения ему был хорошо известен, так же как и репертуар. Во время самой смешной сцены комедии "Мой американский кузен" он вошел в ложу президента и выстрелил в него после одной из реплик, и так, чтобы звук выстрела был заглушен взрывом хохота. Считают, что Бут при этом воскликнул: "Такова участь тиранов".



Авраам Линкольн

Дружба с Бутом принесла хозяину театра, известному импресарио Джону Форду большие неприятности. Товарища убийцы заподозрили в сговоре, в результате чего он месяц провел в тюрьме.

Что ожидало американского актера Джона Бута после убийства президента Линкольна – смотрите в программе.