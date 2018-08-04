Одна история. Как иллюзионист Гудини придумал сложнейшие трюки, которые до сих пор не разгаданы

Этот человек на протяжении всей своей жизни сознательно подвергал себя смертельной опасности. И хоть на самом деле он очень боялся смерти, и больше всего его пугал тот факт, что его имя когда-то могут забыть. Самый большой страх так и не осуществился. Он и сегодня остается самым известным американским иллюзионистом и фокусником.

С десяти лет Гарри показывал карточные фокусы в увеселительных заведениях. В одиннадцать – из-за материальных трудностей семьи – бросил школу и пошел работать помощником кузнеца. Именно в этот период жизни будущий всемирно известный иллюзионист серьезно увлекся цирком. Сначала он выступал гимнастом в кочевом цирке, но мечтал стать фокусником.

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Сначала молодой фокусник выступал на ярмарках и в музеях. Платили за эти выступления мало, а повторять одну и ту же программу приходилось много раз. Гудини каждый раз придумывал новые трюки, которые старательно отрабатывал, чтобы выступление прошло безупречно. Иногда из-за нехватки средств ему приходилось не есть по несколько дней, пальцы переставали слушаться, однако фокусник каждый раз завершал выступление без единой ошибки.

Первым трюком, который принес Гудини невероятную славу, было выступление "Метаморфоза". Ассистенткой во время выполнения была его жена. Во время трюка ассистентка закрывала Гудини в сундуке, сама становилась сверху на него, поднимала перед собой занавес, а за считанные секунды на ее месте появлялся сам фокусник. Публика неистовствовала от этого зрелища.

Иллюзионист Гарри Гудини

Следующий свой трюк Гудини придумал совершенно случайно, когда его друг, который был полицейским, надел на него наручники, шутки ради. Гарри был невероятно пластичным, поэтому ему удалось от них освободиться. Так он начал показывать фокус с наручниками публике, каждый раз усложняя себе задачу. Его обвешивали цепями, которые весили иногда 60 килограммов, и чтобы от всего этого освободиться Гудини хватало всего несколько минут.

В начале ХХ века Гарри гастролировал по России. Там он показал незабываемый трюк с побегом из Бутырской тюрьмы. На него надели кандалы и наручники, поместили в клетку для перевозки преступников и закрыли в камере для смертников. Через 40 минут великий иллюзионист выбрался оттуда. Это было очередной сенсацией.

Гарри Гудини во время своего фокуса

Гудини был настолько захвачен ощущением славы, что решил еще больше усложнить трюк с освобождением. В следующий раз его опустили в ящике закрытом замками в водоем. Вода быстро наполняла ящик, поэтому времени у Гудини было маловато. Тогда он не на шутку испугался за свою жизнь. Ему удалось вовремя освободиться. Гарри был напуган, но даже не думал останавливаться на достижениях и повторял подобные трюки снова и снова. Желание славы было сильнее, чем страх перед смертью.

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Никто из соперников не мог повторить трюки великого мастера, а публика требовала раскрыть тайну его фокусов. В ответ Гудини обещал, что все тайны раскроются в день, когда ему исполнится 100 лет, и вежливо просил всех дождаться. Он утверждал, что все секреты своих трюков изложил на бумаге и поместил их в конверт, который откроют в 1974 году.

Гарри был первым мастером иллюзии, который имел свое собственное шоу на Бродвее. Оно так и называлось – "Гудини" – и имело невероятный успех. Он развлекал публику своими трюками до 52 лет. Смерть, которой он так боялся, встретила его 31 октября 1926 года.

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Мечта всей жизни Гудини осуществилась – его имя известно всем и до нашего времени, а секреты никто так и не раскрыл, существуют лишь определенные догадки относительно выполнения сверхсложных трюков. В день его 100-летия заветный конверт, в котором мастер обещал раскрыть тайны, публично открыли, но в конверте лежал только стопка чистой бумаги, а на каждом листке был отпечатан единственный надпись – "Мастер Гудини".