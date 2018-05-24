Одна история. Как первый гений кино Жорж Мельес открыл спецэффекты в киноиндустрии

Могли ли бы вы когда-нибудь подумать, что однажды на свет появится человек, который изменит реальность вокруг: сможет каким-то образом направить на вас поезд или за одну секунду перенести вас из Киева в Пиренеи.

Не думала об этом и семья молодого промышленника из Парижа, у которой только что родился первенец — Мари-Жорж-Жан Мельес.

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Мельес стал одной из ключевых фигур мирового кинематографа. Однажды, воспользовавшись семейным состоянием, Мельес приобрел небольшой театр иллюзии. В театре преимущественно выступали фокусники и иллюзионисты — привычные для той эпохи цирковые шоу. Возможно, у Мельеса появилась мечта стать хозяином и режиссером настоящего, большого театра, похожего на знаменитый на то время театр “Шатель”. Но не все мечты легко воплотить в реальность, юноша не имел средств для реализации своего замысла, зато хорошо разбирался в пантомимах, клоунадах и изящных магических фокусах. Поэтому долгое время Жорж оставался в театре только зрителем.



Мари-Жорж-Жан Мельес

Как-то прогуливаясь по одной из узких улиц Парижа, владелец театра наткнулся на странное действо: люди развешивали белое полотно на стене и должно было произойти нечто необычное. Так и случилось, ведь это была премьера фильма братьев Люмьер “Прибытие поезда”. Такие примитивные для современности фильмы, без длиннющих титров и сцен с подтекстами, в конце XIX века казались чудом.

Мельес тоже был впечатлен, хотя и знал, что люди быстро привыкают к впечатлениям. Чтобы дарить людям новые ощущения, он ежемесячно искал для своего театра новых участников, но и к новым фокусникам, гипнотизерам и клоунам публика быстро теряла интерес. Долгое время Мари-Жан снимал фильмы с такими же сюжетами, которые предлагали своей аудитории братья Люмьер, сегодня это назвали бы плагиатом. Вероятно, Мельес вообще не думал о какой-либо идентификации своих фильмов, потому что их главной задачей было развлекать публику, которая платила за билеты.

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Через несколько месяцев, просматривая пленки, Мельес заметил, как набитый людьми омнибус на экране вдруг превратился в черный автомобиль. Он очень удивился, но потом увидел, что пленка в аппарате на минуту остановилась, "заела", и за это время омнибус проехал дальше и уступил место. Это был первый кинотрюк, открытый в истории кино. И, возможно, именно тогда Мельес понял, что его мечта о настоящем театре может стать реальностью. Кинематограф оказался невероятным зрелищем, лучшим, чем любое искусство.

С этого момента Жорж бросил все и погрузился в мир кино. Ради этого он даже построил первую в мире киностудию с огромной стеклянной крышей. В студии была большая сцена, похожая на театральную, перед ней незаметно стояла камера. Десятки художников рисовали все новые и новые декорации для новых фильмов.



Мельес первым создал спецэффекты в киноиндустрии

Актеры из театра, а иногда случайные прохожие принимали участие в съемках. За неделю снимали по три-четыре десятиминутных ленты с чудесами: появлялись и исчезали волшебники, феи, на сцену падал снег, было извержение вулкана, тонули корабли, появлялись картины подводного мира, снятые через аквариум. Наконец Мельес снимал фильмы по своим сценариям, и это ему хорошо удавалось.

Киностудия начала приносить Мольесу значительные прибыли. Зрители, которые привыкли к газетному чтиву, теперь жаждали подвижных картинок и представления информации. Новые режиссеры и актеры изменили всю киноиндустрию, все кино снятое до сих пор зрители моментально забыли. Уже в 1912 году для современников, за исключением детей, фильмы Мельеса казались архаичными и непонятными. Поэтому на такой ноте французский режиссер закончил свою карьеру – снял свой последний фильм "На завоевание полюса". Студия обанкротилась, Жорж залез в долги. И только тогда Мельес взял камеру и впервые вышел с ней за дверь своего стеклянного театра.

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Имя Жоржа Мельеса можно встретить во всех пособиях истории кино. Он изобрел кинотрюк и ввел его в повседневную практику кинорежиссеров. Хотя сегодня такие эффекты кажутся смешными и примитивными, но тогда миниатюрная балерина на столе или огромная голова рядом с обычным человеком казались настоящим чародейством. Мельес первым начал использовать макеты и театральную машинерию. Таким образом, его новаторские методы стали истоком всех спецэффектов в кино.

Даже создатели "Звездных войн" признавались, что им удалось сделать фильм настолько интересным только благодаря внедрениям Мельеса. Но это уже совсем другая история.

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