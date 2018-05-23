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Одна история. Как Джону Кеннеди удалось стать президентом США

Одна история 27 Читати новину українською

"Комфорт – это тюрьма для свободы и враг самосовершенствования", – эти слова Джона Кеннеди стали его жизненным кредо. За свои убеждения выдающийся политик ХХ века был готов пожертвовать не только уютом и личной выгодой, но и безопасностью, здоровьем и даже жизнью.

Будущий Президент США Джон Фитцджеральд Кеннеди родился 29 мая 1917 года в влиятельной и богатой американской семье Ирланский происхождения. У Джона было 8 братьев и сестер, а клан Кеннеди не без основания считали американской элитой. Основателем династии стал дедушка Джона – успешный предприниматель Патрик Джозеф Кеннеди, заработавший состояние на импорте виски из Ирландии. Он также был одним из лидеров Демократической партии в Сенате США. Другой дедушка – по материнской линии – Джон Фрэнсис Фицджеральд имел прекрасные ораторские способности и трижды избирался мэром Бостона.

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В школьные годы он часто болел и чуть не умер от скарлатины. Когда Джону было 13 лет, он провел в больнице почти год, а еще несколько месяцев учился дома. Несмотря на все, мальчик пытался регулярно заниматься спортом. Он очень любил бейсбол, баскетбол и легкую атлетику. В школе Джон имел репутацию бунтаря, который высмеивал учителей. В конце концов он получил не лучший аттестат, однако благодаря своему происхождению вступил в Гарвардский университет. Уже через месяц Джон изменил свое решение и поехал изучать экономику в Лондон. Обучение он так и не завершил из-за новой болезни. Врачи диагностировали у него лейкемию, однако Джон не поверил страшному вердикту. В результате оказалось, что врачи ошибались.

Маленький Джон Кеннеді
Маленький Джон Кеннеди

В 1943 году он стал капитаном торпедного катера и отправился воевать с японцами в Тихом океане. Во время одного из боев вражеский эсминец разрезал пополам катер Джона Кеннеди. Двое моряков погибли, а еще одиннадцати удалось спасти благодаря четкому командованию Джона. Даже с трудно травмированной спиной он продолжал вытаскивать раненых на берег. За проявление отваги Джона наградили орденом Пурпурное сердце и медалью военно-морского флота.

На выборах 1960 года впервые ввели формат теледебатов, на которых Кеннеди превзошел своего соперника в красноречии и упорстве. Недоброжелатели однако указывали на многочисленные нарушения, которыми не гнушалась семья Кеннеди. В частности, речь шла о подкупе избирателей в некоторых штатах. Наконец, Джон Кеннеди набрал 49,7% голосов, а Ричард Никсон – 49,5%. Только 100 тысяч голосов определили победителя, и дальнейшую судьбу Америки.

20 января 1961 года Джон Кеннеди принял присягу как 35-й Президент США. В своей речи он произнес знаменитый призыв: "Думайте не о том, что страна может вам дать, а о том, вы можете сделать для своей страны!". Президент Кеннеди радикально обновил состав правительства. В частности, министром обороны стал бизнесмен и президент концерна "Форд" Роберт Макнамара, а министром юстиции Джон назначил своего младшего брата Роберта Кеннеди, который возглавлял его избирательный штаб.

Осенью 1962 мир был уже в шаге от ядерной войны. Отчаянно пытаясь ее избежать, Джон Кеннеди отправил телеграмму Никите Хрущеву с призывом проявить благоразумие и сохранять условия блокады. 27 октября 1962 года над Кубой был сбит американский самолет-разведчик и военные советники требовали от Кеннеди отдать приказ о военном вторжении. Президент не терял надежды на мирное разрешение конфликта. И его удалось достичь на следующий день после встречи министра Роберта Кеннеди с советским послом Добрыниным.

Джон Кеннеді на посаді президента
Джон Кеннеди на постуі президента

Советский Союз демонтировал свои ракеты на Кубе, а США в ответ сократили свой ракетный арсенал в Турции. Ядерной войны удалось избежать.
22 ноября 1963 года Джон Кеннеди с женой Джеки прибыл в Даллас. Поездка в Техас была частью предвыборного тура. Никто в окружении Кеннеди даже не подозревал, что рабочий визит завершится так трагично. Во время проезда кортежа по одной из центральных улиц города внезапно раздалось несколько выстрелов. Президент Кеннеди получил смертельное ранение в голову.

Убийцей оказался 24-летний Ли Харви Освальд. Следователи считали, что он действовал в одиночку, однако подтвердить версию так и не удалось. Через 2 дня после ареста Освальда застрелили в отделении полиции. Америку тем временем охватила траур по убитому президенту. В день его похорон грустила вся страна. Американцам казалось, что надежда на обновление страны угасла вместе с энергичным Джоном Кеннеди. Его имя стало символом решимости в борьбе за справедливость и стремлении к свободе. Впоследствии, дело Джона попытается продолжить его брат Роберт.

О судьбе Джона Кеннеди – смотрите в программе.

Теги: История Новости США Одна история
Источник: 24 Канал
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