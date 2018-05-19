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Одна история. Как найденный в реке золотой камень превратил Калифорнию на экономический рай

Одна история 46 Читати новину українською

Еще в 1848 году американская Калифорния считалась Богом забытым краем, где не было каких-либо перспектив для развития. Да и сама Калифорния даже не считалась отдельным штатом. Однако находка, которую обнаружил обычный деревенский плотник Джеймс Уилсон Маршалл, перевернула историю западной части США с ног на голову, сделав этот край новой Меккой для бедных заробитчан и богатых предпринимателей

24 января в ручейке близ поселка Колома мужчина нашел кусочек чистого золота. Благодаря этой находке миллионы американцев навсегда изменят свою жизнь. Впрочем, этот драгоценный металл играет трагическую роль в жизни самого Маршалла.

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Американцы умеют делать очень удачные покупки. Так, бизнесмен Джонн Саттер, родом из Швейцарии, выкупил земли недалеко от Сан-Франциско, которые принадлежали российской компании "Форт Росс". Там он основал аграрное предприятие "Новая Гельвеция". Фермер создал рабочие места, и вскоре сельский плотник Джеймс Уилсон Маршалл нанялся к мистеру Сатера работать на лесопилку, что расположилась на побережье реки Коломна.

Прохладное утро 24 января 1848 года предвещало будничную работу на лесопилке, поэтому Джеймс вышел к реке, чтобы просто прогуляться и подышать свежим воздухом. Вдруг плотник заметил небольшие камни, разбросанные на песке. Он подобрал их, рассмотрел и не поверил своим глазам: мужчина держал в руках кусочки чистого золота. Чтобы окончательно удостовериться, что он держит именно золото, а не какой-то другой материал, Джеймс пошел к мистеру Саттеру и предложил проверить металл азотной кислотой. Небольшой химический эксперимент показал, что Маршалл не ошибается и в его руках очень дорогая находка.

Каліфорнійська золота лихоманка

Золотая лихорадка в Калифорнии

Мужчины договорились, что будут держать эту информацию в тайне. Однако человеческое любопытство и желание поделиться и поболтать об этом взяли свое. Саттер рассказал своим близким, те в свою очередь донесли вести друзьям, и вскоре об этом уже знало все Сан-Франциско.

15 марта 1848 года газета "Калифорния" напечатала сообщение о сенсационной находке. Работа журналистов создала настоящий вау-эффект. Уже совсем скоро почти каждый житель города Святого Франциска ехал или плыл к реке, чтобы найти там свое богатство.

Как началась первая в истории Америки калифорнийская золотая лихорадка – смотрите в программе.

Теги: Новости США История Одна история
Источник: 24 Канал
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