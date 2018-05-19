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Одна історія. Як знайдений у річці золотий камінець перетворив Каліфорнію на економічний рай

Одна історія 159 Читать новость на русском

Ще у 1848 році американська Каліфорнія вважалася Богом забутим краєм, де не було будь-яких перспектив для розвитку. Та й сама Каліфорнія навіть не вважалася окремим штатом. Однак знахідка, яку виявив звичайний сільський тесля Джеймс Вілсон Маршалл, перевернула історію західної частини Сполучених Штатів з ніг на голову, зробивши цей край новою Меккою для бідних заробітчан та багатих підприємців.

24 січня у струмочку поблизу селища Колома чоловік знайшов шматочок чистого золота. Завдяки цій знахідці мільйони американців назавжди змінять своє життя. Утім, цей дорогоцінний метал відіграє трагічну роль у житті самого Маршалла.

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Американці уміють робити дуже вдалі покупки. Так, бізнесмен Джонн Саттер, родом із Швейцарії, викупив землі неподалік Сан-Франциско, які належали російській компанії "Форт Росс". Там він заснував аграрне підприємство "Нова Гельвеція". Фермер створив робочі місця, і незабаром сільський тесля Джеймс Вілсон Маршалл найнявся до містера Сатера працювати на лісопилку, що розташувалася на узбережжі річки Коломна.

Прохолодний ранок 24 січня 1848 року віщував буденну працю на тартаку, тож Джеймс вийшов до річки, аби просто прогулятися та подихати свіжим повітрям. Раптом тесля помітив невеличкі камінці, розкидані на піску. Він підібрав їх, розглянув і не повірив своїм очам: чоловік тримав у руках шматочки чистого золота. Аби остаточно впевнитися, що він тримає саме золото, а не якийсь інший матеріал, Джеймс пішов до містера Саттера і запропонував перевірити метал азотною кислотою. Невеличкий хімічний експеримент показав, що Маршалл не помиляється і у його руках дуже дорога знахідка.

Каліфорнійська золота лихоманка
Золота лихоманка у Каліфорнії

Чоловіки домовилися, що триматимуть цю інформацію в таємниці. Однак людська цікавість та бажання поділитися й потеревенити про це взяли своє. Саттер розповів своїм близьким, ті у свою чергу донесли вісті друзям, і незабаром про це вже знало все Сан-Франциско. 

15 березня 1848 року газета "Каліфорнія" надрукувала повідомлення про сенсаційну знахідку. Робота журналістів створила справжній вау-ефект. Вже зовсім скоро майже кожен житель міста Святого Франциска їхав чи плив до річки, аби знайти там своє багатство.

Як почалася перша в історії Америки каліфорнійська золота лихоманка – дивіться у програмі. 

Теги: Новини США Одна історія Історія
Джерело: 24 Канал
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