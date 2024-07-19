Про наслідки цинічної атаки окупантів на Чугуїв розповів голова Харківської ОВА. Також показав жахливі кадри з місця обстрілу.

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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Удар по Чугуєву 19 липня

Синєгубов уточнив, що агресор близько 4 години ранку підступно двічі вдарив по житловій забудові центральної частини Чугуєва.

Усі сім постраждалих госпіталізовані з осколковими пораненнями, загрози життю немає. Перше влучання – поряд з будинком. Згоріли дев'ять автомобілів. Пошкоджено скління вікон дев'ятиповерхового та п'ятиповерхового будинків, дах та скління вікон двоповерхового житлового будинку, два магазини,

– розповів голова ОВА.

Посадовець додав, що внаслідок другого влучання пошкоджено адміністративні будівлі, скління недобудованої п'ятиповерхової будівлі, приватний будинок.

Важливо! О 08:08 Синєгубов повідомив, що кількість поранених зросла до 9.

Наслідки обстрілу Чугуєва / Фото з телеграму Синєгубова

Рятувальники, медики, правоохоронці – всі екстрені служби працюють над ліквідацію наслідків російського терору.