Про наслідки цинічної атаки окупантів на Чугуїв розповів голова Харківської ОВА. Також показав жахливі кадри з місця обстрілу.
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Удар по Чугуєву 19 липня
Синєгубов уточнив, що агресор близько 4 години ранку підступно двічі вдарив по житловій забудові центральної частини Чугуєва.
Усі сім постраждалих госпіталізовані з осколковими пораненнями, загрози життю немає. Перше влучання – поряд з будинком. Згоріли дев'ять автомобілів. Пошкоджено скління вікон дев'ятиповерхового та п'ятиповерхового будинків, дах та скління вікон двоповерхового житлового будинку, два магазини,
– розповів голова ОВА.
Посадовець додав, що внаслідок другого влучання пошкоджено адміністративні будівлі, скління недобудованої п'ятиповерхової будівлі, приватний будинок.
Наслідки обстрілу Чугуєва / Фото з телеграму Синєгубова
Рятувальники, медики, правоохоронці – всі екстрені служби працюють над ліквідацію наслідків російського терору.