О последствиях циничной атаки оккупантов на Чугуев рассказал председатель Харьковской ОВА. Также показал ужасные кадры с места обстрела.

Смотрите также В Одессе прогремели взрывы: вероятно, враг ударил баллистикой

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Удар по Чугуеву 19 июля

Синегубов уточнил, что агрессор около 4 часов утра коварно дважды ударил по жилой застройке центральной части Чугуева.

Все семь пострадавших госпитализированы с осколочными ранениями, угрозы жизни нет. Первое попадание – рядом с домом. Сгорели девять автомобилей. Повреждено остекление окон девятиэтажного и пятиэтажного домов, крыша и остекление окон двухэтажного жилого дома, два магазина,

– рассказал председатель ОВА.

Чиновник добавил, что в результате второго попадания повреждены административные здания, остекление недостроенного пятиэтажного здания, частный дом.

Последствия обстрела Чугуева / Фото из телеграма Синегубова

Спасатели, медики, правоохранители – все экстренные службы работают над ликвидацию последствий российского террора.