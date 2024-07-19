О последствиях циничной атаки оккупантов на Чугуев рассказал председатель Харьковской ОВА. Также показал ужасные кадры с места обстрела.
Смотрите также В Одессе прогремели взрывы: вероятно, враг ударил баллистикой
Удар по Чугуеву 19 июля
Синегубов уточнил, что агрессор около 4 часов утра коварно дважды ударил по жилой застройке центральной части Чугуева.
Все семь пострадавших госпитализированы с осколочными ранениями, угрозы жизни нет. Первое попадание – рядом с домом. Сгорели девять автомобилей. Повреждено остекление окон девятиэтажного и пятиэтажного домов, крыша и остекление окон двухэтажного жилого дома, два магазина,
– рассказал председатель ОВА.
Чиновник добавил, что в результате второго попадания повреждены административные здания, остекление недостроенного пятиэтажного здания, частный дом.
Последствия обстрела Чугуева / Фото из телеграма Синегубова
Спасатели, медики, правоохранители – все экстренные службы работают над ликвидацию последствий российского террора.