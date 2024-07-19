Бойцы Путина нанесли двойной прямо по центру города. Есть многочисленные повреждения чисто гражданских зданий.

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Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Какие последствия удара по Чугуеву

Сегодня утром враг нанес двойной удар по центру Чугуева. Есть многочисленные повреждения жилых домов, объектов торговли, социальной сферы и других, чисто гражданских зданий.

Однако главная наша боль – это раненые, среди которых ребенок, мальчик, который сейчас находится в очень тяжелом состоянии,

– подчеркнула городской голова.

Галина Минаева отметила, что дала распоряжение относительно оперативной ликвидации последствий российского обстрела и помощи всем жителям, чье жилье пострадало.

"Призываю вас помнить о личной безопасности и сохранять спокойствие.

Этот очередной шрам на теле нашего родного города мы обязательно залечим", – подчеркнула Минаева.

Заметим, что около 4 часов утра Воздушные силы предупреждали об угрозе применения врагом баллистического вооружения с Востока.