Сейчас в больницах Киева все еще находятся 23 пострадавших в результате российского обстрела. Напомним, что именно 8 июля россияне попали в "Охматдет".

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В каком состоянии пострадавшие в результате удара по Киеву

Утром и днем 8 июля Россия нанесла массированный удар по Киеву, Днепру, Кривому Рогу и другим городам Украины.

Многие пострадавшие до сих пор находятся в больницах на лечении.

На стационарном лечении в медучреждениях столицы сегодня находятся 23 пострадавших в результате атаки на Киев 8 июля,

– сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Он добавил, что среди пострадавших, которые продолжают свое лечение в медучреждениях Киева – трое детей. Кличко также отметил, что двое из двадцати взрослых – в тяжелом состоянии.

К слову, 5 работников "Охматдета", которые пострадали в результате обстрела 8 июля, до сих пор находятся в больнице. Они в тяжелом состоянии и пока непонятно, когда они смогут завершить лечение.