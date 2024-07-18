Наразі у лікарнях Києва все ще перебувають 23 постраждалих внаслідок російського обстрілу. Нагадаємо, що саме 8 липня росіяни поцілили у "Охматдит".

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В якому стані постраждалі внаслідок удару по Києву

Вранці та вдень 8 липня Росія завдала масованого удару по Києву, Дніпру, Кривому Розі та іншим містам України.

Чимало постраждалих і досі перебувають в лікарнях на лікуванні.

На стаціонарному лікуванні в медзакладах столиці сьогодні перебувають 23 постраждалих внаслідок атаки на Київ 8 липня,

– повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Він додав, що серед постраждалих, які продовжують своє лікування у медзакладах Києва – троє дітей. Кличко також зазначив, що двоє із двадцяти дорослих – у важкому стані.

До слова, 5 працівників "Охматдиту", які постраждали внаслідок обстрілу 8 липня, досі перебувають у лікарні. Вони у важкому стані і наразі незрозуміло, коли вони зможуть завершити лікування.