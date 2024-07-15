Про це в ефірі телемарафону розповів генеральний директор дитячої лікарні "Охматдит" Володимир Жовнір, передає 24 Канал.

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В якому стані поранені працівники "Охматдиту"

Сильно поранені й досі перебувають у лікарні 5 працівників. Вони досить важкі. триває процес лікування. Ми не розуміємо, коли вони вийдуть з процесу лікування,

– підкреслив Жовнір.

Також зауважив, що загалом внаслідок терористичної атаки Росії на лікарню зазнали поранень 300 людей.

Зауважимо, СБУ кваліфікувала удар Росії по Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" як воєнний злочин. Слідчі встановили, що бійці Путіна атакували крилатою ракетою X-101.

Внаслідок російського удару загинула 30-річна лікарка зі Львова Світлана Лук'янчук, яка працювала дитячим нефрологом. Серед жертв і родич одного з пацієнтів.

На жаль, 10 липня стало відомо, що в одній з лікарень Києва помер хлопчик, який під час удару росіян перебував у критичному стані у реанімації. А вже 12 липня повідомили, що помер 7-річний Єгор Завадецький.