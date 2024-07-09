До слова, за іншими даними загибла мала прізвище Лук'янчик. Як розповів мер Львова Андрій Садовий, на долю лікарки випало чимало складних випробувань.

Важливо Ціною власного життя врятувала пацієнта, – очільник МОЗ про загиблу в "Охматдиті" лікарку

Лікарка була сиротою

Як розповів міський голова Львова, Світлана Лук'янчук у ранньому віці втратила батьків. Ще дитиною вона опинилася в інтернаті й мріяла стати лікарем. На щастя, Світлана мала рідну тітку, яка займалася її вихованням та допомогла втілити її мрію.

Так, після інтернату Світлана Лук'янчук вступила в Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, де вчилася надзвичайно добре. Після цього вона завершила інтернатуру.

Взагалі це людина особливого таланту та особливої любові. Вона поки що була незаміжня, багато часу проводила в лікарні, з дітьми-пацієнтами,

– розповів Садовий.

Світла Лук'янчук постійно вдосконалювала свій професіоналізм. Так, лікарка нещодавно була у відрядженнях в Канаді та Іспанії, де отримала нові знання.

У вівторок, 9 липня, тіло загиблої лікарки планують забрати до Львова. Світлану Лук'янчук поховають у рідному місті поруч з батьками.

"Без батьків вона росла фактично змалечку. Були дуже складні обставини, пов’язані з її батьками. Всі люди, які її знали, кажуть про неї, як про людину, яка мала покликання служити та допомагати дітям. Вона сама змалечку залишилась без батьків, тому дарувала теплі обійми дітям. Те, що вона не отримала – це вона дарувала іншим дітям. Вона була дуже часто була найріднішою людиною для діточок, які лікувалися в "Охматдиті". Це трагедія, це біда, що її немає", – додав Андрій Садовий.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Світлани Лук'янчук. Світла пам'ять!

На жаль, внаслідок ударів по Києву є й інші жертви. Як зранку 9 липня повідомили в КМВА, внаслідок обстрілів у столиці 27 загиблих та 117 постраждалих.