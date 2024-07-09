К слову, по другим данным погибшая носила фамилию Лукьянчик. Как рассказал мэр Львова Андрей Садовый, на долю врача выпало немало сложных испытаний.

Важно Ценой собственной жизни спасла пациента, – глава Минздрава о погибшем в "Охматдете" враче

Врач была сиротой

Как рассказал городской голова Львова, Светлана Лукьянчук в раннем возрасте потеряла родителей. Еще ребенком она оказалась в интернате и мечтала стать врачом. К счастью, Светлана имела родную тетю, которая занималась ее воспитанием и помогла воплотить ее мечту.

Так, после интерната Светлана Лукьянчук поступила в Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, где училась очень хорошо. После этого она завершила интернатуру.

Вообще это человек особого таланта и особой любви. Она пока была незамужем, много времени проводила в больнице, с детьми-пациентами,

– рассказал Садовый.

Светлана Лукьянчук постоянно совершенствовала свой профессионализм. Так, врач недавно была в командировках в Канаде и Испании, где получила новые знания.

Во вторник, 9 июля, тело погибшего врача планируют забрать во Львов. Светлану Лукьянчук похоронят в родном городе рядом с родителями.

"Без родителей она росла фактически с детства. Были очень сложные обстоятельства, связанные с ее родителями. Все люди, которые ее знали, говорят о ней, как о человеке, который имел призвание служить и помогать детям. Она сама с детства осталась без родителей, поэтому дарила теплые объятия детям. То, что она не получила – это она дарила другим детям. Она была очень часто была родным человеком для детишек, которые лечились в "Охматдете". Это трагедия, это беда, что ее нет", – добавил Андрей Садовый.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Светланы Лукьянчук. Светлая память!

К сожалению, в результате ударов по Киеву есть и другие жертвы. Как утром 9 июля сообщили в КГВА, в результате обстрелов в столице 27 погибших и 117 пострадавших.