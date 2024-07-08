В "Охматдиті" 30-річна Світлана Лук'янчук працювала дитячим нефрологом. Подробиці її загибелі розповів в ефірі телемарафону очільник МОЗ Віктор Ляшко, передає 24 Канал.

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Допомагала іншим

За словами Ляшка, жінка допомагала евакуювати пацієнтів, які перебували на діалізі, коли відбувся удар.

Я хотів би висловити слова вдячності цьому медичному працівнику, який ціною власного життя врятував життя хворого пацієнта. Також хочу висловити вдячність всім медпрацівникам, які тут і змогли під час цієї територистичної атаки зробити так, щоб було менше жертв,

– сказав голова МОЗ.

Ляшко уточнив, що внаслідок удару по "Охматдиту" понад 50 людей зазнали поранень. З них двоє медиків – тяжкопоранені. Понад 40 лікарів мають травми різного ступеня. Є постраждалі і серед пацієнтів. Зокрема, це 7 діток. Їхньому життю нічого не загрожує.

Станом на 20:30 8 липня внаслідок ракетного удару по Києву загинуло 25 людей, ще 11 людей стали жертвами ударів по Кривому Рогу та Дніпру.