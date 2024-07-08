Вона народилася у Львові. В "Охматдиті" жінка працювала дитячим нефрологом.
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Дівчина була сиротою
Світлана Лук'янчук була сиротою. Вихованням дівчини займалася її рідна тітка.
Вона закінчила Національний медичний університет імені Богомольця, а згодом завершила інтернатуру.
Поховають Світлану у Львові біля батьків, на Голосківському цвинтарі. Світла пам'ять,
– повідомив мер Львова Андрій Садовий.
Додамо, що наразі досі триває розбір завалів лікарні. Відомо про двох загиблих та 10 постраждалих. Вдалося врятувати 4 людини, з яких – 3 дитини.
Тим часом у відповідь на терористичну атаку Росії Київ ініціював надзвичайне засідання Радбезу ООН.