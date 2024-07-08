Она родилась во Львове. В "Охматдете" женщина работала детским нефрологом.
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Девушка была сиротой
Светлана Лукьянчук была сиротой. Воспитанием девушки занималась ее родная тетя.
Она закончила Национальный медицинский университет имени Богомольца, а впоследствии завершила интернатуру.
Похоронят Светлану во Львове возле родителей, на Голосковском кладбище. Светлая память,
– сообщил мэр Львова Андрей Садовый.
Добавим, что сейчас до сих пор продолжается разбор завалов больницы. Известно о двух погибших и 10 пострадавших. Удалось спасти 4 человека, из которых – 3 ребенка.
Тем временем в ответ на террористическую атаку России Киев инициировал чрезвычайное заседание Совбеза ООН.