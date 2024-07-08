СБУ квалифицировала атаку России на "Охматдет" как военное преступление. По данному факту уже открыли уголовное производство.

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"Служба безопасности сделает все возможное, чтобы враг почувствовал максимальное возмездие за каждое свое военное преступление, в частности, и за сегодняшний удар по Украине. Это возмездие будет и по закону, и по морали. Государство-террорист – это не абстрактное понятие. Есть конкретные имена убийц. И их ничто не спасет от правосудия", – отметил глава СБУ Василий Малюк.

Открыто уголовное производство

По состоянию на 13:50 8 июля в результате вражеского "прилета" погибли двое работников больницы "Охматдет", семь человек получили ранения, из них – по меньшей мере двое детей. Все службы продолжают работу на месте трагедии.

В рамках уголовного производства, начатого Службой безопасности, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством), продолжается расследование.

Доказательства применения ракеты Х-101 / Фото: СБУ