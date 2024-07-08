Захватчики обстреляли столицу нашего государства во время воздушной тревоги, прозвучавшей около 09:55 по всей Украине. В этом материале 24 Канал собрал все, что известно относительно удара.
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Что известно о жертвах и пострадавших
По состоянию на 12:10 известно о 25 пострадавших, как отметил городской голова Виталий Кличко. По меньшей мере восемь из пострадавших – госпитализировали.
Подробно о пострадавших районах
- Соломенский район. Обломки ракеты вызвали повреждения 2 этажей бизнес-центра. Фиксируют разрушения на площади 1 500 квадратных метров. Вспыхнул пожар на площади 50 квадратных метров.
- Днепровский район. Обломки ракеты упали на жилую застройку;
- Голосеевский район. Обломки попали в районе жилого дома. Повреждены гаражи, вспыхнули автомобили.
- Дарницкий район. Поврежден частный гражданский дом
- Деснянский район. В результате атаки загорелся дом.
- Шевченковский район. Разрушениям подверглась детская больница Охматдет. Также есть попадание в жилой дом, из-за чего повреждены подъезды – один разрушен. Началась эвакуация.
- Святошинский район. Горят обломки возле жилого здания, также загорелся пожар в помещении одного из предприятий.
Спасатели работают на местах, которые атаковали россияне / Фото ГСЧС (на определенных кадрах видно кровь, 18+)
Какое оружие использовали россияне
Воздушная тревога в Киеве прозвучала около 09:52. Отбой – в 11:34. В течение этого периода оккупанты выпустили ракеты различных типов по столице.
Среди прочего, в воздушном пространстве фиксировали ракеты типа "Кинжал", которые Россия выпускает из истребителей МиГ-31К.
Кроме того, была информация о ракетах Х-101, летевших на столицу. Это воздушное оружие захватчики держат на самолетах стратегической авиации Ту-95МС.
Ориентировочный маршрут ракет во время атаки / Телеграм-каналы "Воздушное пространство Украины"
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Реакция Зеленского на обстрел
В своем сообщении украинский президент Владимир Зеленский вспомнил не только о Киеве, но и других городах, которые россияне атаковали утром 8 июля, выпустив всего 40 ракет.
Речь идет о Днепре, Кривой Рог, Славянск, Краматорск. По словам главы государства, все службы начали работу, чтобы спасти как можно больше людей.
И весь мир должен задействовать всю свою решимость, чтобы наконец положить конец российским ударам. Убийства – это то, что несет Путин. Только вместе мы можем принести настоящий мир и безопасность.
Больше о состоянии больницы Охматдет
Около 11:10 мэр Киева Виталий Кличко констатировал, что есть попадание в одно из помещений детского медицинского учреждения. Через несколько минут глава Офиса Президента Андрей Ермак заверил, что враг целенаправленно бил по детям.
Детская больница. Целенаправленный удар россиян.
Впоследствии стало понятно, что в результате атаки оккупантов пострадала больница Охматдет в Шевченковском районе столицы.
Последствия атаки на Киев и больницу Охматдет: смотрите видео
Началась немедленная эвакуация пациентов в коммунальные больницы Киева. На кадрах видно дым и то, как одно из помещений обвалилось. На место прибыли спасатели.
Повреждения столичной детской больницы: смотрите видео
Около 12:00 стало известно, что одного человека достали из-под завалов Охматдета.