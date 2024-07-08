Захватчики обстреляли столицу нашего государства во время воздушной тревоги, прозвучавшей около 09:55 по всей Украине. В этом материале 24 Канал собрал все, что известно относительно удара.

Смотрите также В Киеве прогремело 5 взрывов, россияне атаковали "Кинжалами" и крылатыми ракетами

Что известно о жертвах и пострадавших

По состоянию на 12:10 известно о 25 пострадавших, как отметил городской голова Виталий Кличко. По меньшей мере восемь из пострадавших – госпитализировали.

Сколько людей погибло. В 12:30 в ГСЧС констатировали, что есть подтвержденная информация о 8 жертвах ракетной атаки России на Киев.

Подробно о пострадавших районах

Соломенский район. Обломки ракеты вызвали повреждения 2 этажей бизнес-центра. Фиксируют разрушения на площади 1 500 квадратных метров. Вспыхнул пожар на площади 50 квадратных метров.

Обломки ракеты вызвали повреждения 2 этажей бизнес-центра. Фиксируют разрушения на площади 1 500 квадратных метров. Вспыхнул пожар на площади 50 квадратных метров. Днепровский район. Обломки ракеты упали на жилую застройку;

Обломки ракеты упали на жилую застройку; Голосеевский район. Обломки попали в районе жилого дома. Повреждены гаражи, вспыхнули автомобили.

Обломки попали в районе жилого дома. Повреждены гаражи, вспыхнули автомобили. Дарницкий район. Поврежден частный гражданский дом

Поврежден частный гражданский дом Деснянский район. В результате атаки загорелся дом.

В результате атаки загорелся дом. Шевченковский район. Разрушениям подверглась детская больница Охматдет. Также есть попадание в жилой дом, из-за чего повреждены подъезды – один разрушен. Началась эвакуация.

Разрушениям подверглась детская больница Охматдет. Также есть попадание в жилой дом, из-за чего повреждены подъезды – один разрушен. Началась эвакуация. Святошинский район. Горят обломки возле жилого здания, также загорелся пожар в помещении одного из предприятий.

Спасатели работают на местах, которые атаковали россияне / Фото ГСЧС (на определенных кадрах видно кровь, 18+)

Какое оружие использовали россияне

Воздушная тревога в Киеве прозвучала около 09:52. Отбой – в 11:34. В течение этого периода оккупанты выпустили ракеты различных типов по столице.

Среди прочего, в воздушном пространстве фиксировали ракеты типа "Кинжал", которые Россия выпускает из истребителей МиГ-31К.

Кроме того, была информация о ракетах Х-101, летевших на столицу. Это воздушное оружие захватчики держат на самолетах стратегической авиации Ту-95МС.



Ориентировочный маршрут ракет во время атаки / Телеграм-каналы "Воздушное пространство Украины"

Смотрите также Летающая смерть: что известно о ракетах Х-101, которые Россия снова применила против Украины

Реакция Зеленского на обстрел

В своем сообщении украинский президент Владимир Зеленский вспомнил не только о Киеве, но и других городах, которые россияне атаковали утром 8 июля, выпустив всего 40 ракет.

Речь идет о Днепре, Кривой Рог, Славянск, Краматорск. По словам главы государства, все службы начали работу, чтобы спасти как можно больше людей.

И весь мир должен задействовать всю свою решимость, чтобы наконец положить конец российским ударам. Убийства – это то, что несет Путин. Только вместе мы можем принести настоящий мир и безопасность.

Больше о состоянии больницы Охматдет

Около 11:10 мэр Киева Виталий Кличко констатировал, что есть попадание в одно из помещений детского медицинского учреждения. Через несколько минут глава Офиса Президента Андрей Ермак заверил, что враг целенаправленно бил по детям.

Детская больница. Целенаправленный удар россиян.

Впоследствии стало понятно, что в результате атаки оккупантов пострадала больница Охматдет в Шевченковском районе столицы.

Последствия атаки на Киев и больницу Охматдет: смотрите видео

Началась немедленная эвакуация пациентов в коммунальные больницы Киева. На кадрах видно дым и то, как одно из помещений обвалилось. На место прибыли спасатели.

Повреждения столичной детской больницы: смотрите видео

Около 12:00 стало известно, что одного человека достали из-под завалов Охматдета.