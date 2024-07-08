Загарбники обстріляли столицю нашої держави під час повітряної тривоги, що пролунала близько 09:55 по всій Україні. У цьому матеріалі 24 Канал зібрав усе, що відомо стосовно удару.

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Що відомо про жертв і потерпілих

Станом на 12:10 відомо про 25 постраждалих, як зазначив міський голова Віталій Кличко. Щонайменше вісьмох із потерпілих – госпіталізували.

Скільки людей загинуло. Об 12:30 у ДСНС констатували, що є підтверджена інформація стосовно 8 жертв ракетної атаки Росії на Київ.

Детально про постраждалі райони

Солом'янський район. Уламків ракети спричинили пошкодження 2 поверхів бізнес-центру. Фіксують руйнування на площі 1 500 метрів квадратних. Спалахнула пожежа на площі 50 метрів квадратних.

Уламків ракети спричинили пошкодження 2 поверхів бізнес-центру. Фіксують руйнування на площі 1 500 метрів квадратних. Спалахнула пожежа на площі 50 метрів квадратних. Дніпровський район. Уламки ракети впали на житлову забудову;

Уламки ракети впали на житлову забудову; Голосіївський район. Уламки влучили в районі житлового будинку. Пошкоджено гаражі, спалахнули автомобілі.

Уламки влучили в районі житлового будинку. Пошкоджено гаражі, спалахнули автомобілі. Дарницький район. Пошкоджено приватний цивільний будинок

Пошкоджено приватний цивільний будинок Деснянський район. Унаслідок атаки спалахнув будинок.

Унаслідок атаки спалахнув будинок. Шевченківський район. Руйнувань зазнала дитяча лікарня Охматдит. Також є влучання в житловий будинок, через що пошкоджені під'їзди – один зруйновано. Розпочалася евакуація.

Руйнувань зазнала дитяча лікарня Охматдит. Також є влучання в житловий будинок, через що пошкоджені під'їзди – один зруйновано. Розпочалася евакуація. Святошинський район. Горять уламки біля житлової будівлі, також зайнялась пожежа у приміщені одного з підприємств.

Рятувальники працюють на місцях, які атакували росіяни / Фото ДСНС (на певних кадрах видно кров, 18+)

Яку зброю використали росіяни

Повітряна тривога у Києві пролунала близько 09:52. Відбій – об 11:34. Упродовж цього періоду окупанти випустили ракети різних типів по столиці.

З-поміж іншого, у повітряному просторі фіксували ракети типу "Кинджал", які Росія випускає з винищувачів МіГ-31К.

Крім того, була інформація про ракети Х-101, що летіли на столицю. Цю повітряну зброю загарбники тримають на літаках стратегічної авіації Ту-95МС.



Орієнтовний маршрут ракет під час атаки / Телеграм-канали "Повітряний простір України"

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Реакція Зеленського на обстріл

У своєму повідомленні український президент Володимир Зеленський згадав не лише про Київ, а й інші міста, які росіяни атакували вранці 8 липня, випустивши загалом 40 ракет.

Йдеться про Дніпро, Кривий Ріг, Слов'янськ, Краматорськ. За словами глави держави, усі служби розпочали роботу, аби врятувати якнайбільше людей.

І весь світ має задіяти всю свою рішучість, щоб нарешті покласти край російським ударам. Вбивства – це те, що несе Путін. Тільки разом ми можемо принести справжній мир та безпеку.

Більше про стан лікарні Охматдит

Близько 11:10 мер Києва Віталій Кличко констатував, що є влучання в одне з приміщень дитячого медичного закладу. Через декілька хвилин голова Офісу Президента Андрій Єрмак запевнив, що ворог цілеспрямовано бив по дітях.

Дитяча лікарня. Цілеспрямований удар росіян.

Згодом стало зрозуміло, що внаслідок атаки окупантів постраждала лікарня Охматдит у Шевченківському районі столиці.

Наслідки атаки на Київ та лікарню Охматдит: дивіться відео

Розпочалася негайна евакуація пацієнтів в комунальні лікарні Києва. На кадрах видно дим та те, як одне з приміщень обвалилось. На місце прибули рятувальники.

Пошкодження столичної дитячої лікарні: дивіться відео

Близько 12:00 стало відомо, що одну людину дістали з-під завалів Охматдиту.