У відповідь на терористичні дії росіян, Київ ініціює надзвичайне засідання Радбезу ООН. Про це на пресконференції із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском заявив Володимир Зеленський, інформує 24 Канал.

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Україна скликає Радбез ООН

Вранці 8 липня росіяни цинічно вдарили по лікарні "Охматдит", де лікувалися діти, що страждають на важкі хвороби. Для того, аби зупинити російський тероризм необхідні рішучі кроки не лише з боку України, але й міжнародної спільноти загалом.

Україна ініціює скликання надзвичайного засідання Ради безпеки ООН у зв'язку з російським ударом по цивільній інфраструктурі, зокрема у дитячу лікарню,

– наголосив Володимир Зеленський.

Президент України додав, що обговорив наслідки масованого обстрілу української столиці з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, подякувавши йому за готовність надалі підтримувати Україну у війні проти Росії.

Зауважимо, що російське Міноборони відреагувало на власний же удар. У ворожому відомстві цинічно звинуватили Україну, мовляв, цивільні об'єкти у Києві постраждали від збиття протиповітряної оборони. Ба більше, окупанти збрехали, що їхніми цілями нібито були військові об'єкти та авіаційні бази ЗСУ.