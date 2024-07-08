В ответ на террористические действия россиян, Киев инициирует чрезвычайное заседание Совбеза ООН. Об этом на пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском заявил Владимир Зеленский, информирует 24 Канал.

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Украина созывает Совбез ООН

Утром 8 июля россияне цинично ударили по больнице "Охматдет", где лечились дети, страдающие тяжелыми болезнями. Для того чтобы остановить российский терроризм, необходимы решительные шаги не только со стороны Украины, но и международного сообщества в целом.

Украина инициирует созыв чрезвычайного заседания Совета безопасности ООН в связи с российским ударом по гражданской инфраструктуре, в частности в детскую больницу,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент Украины добавил, что обсудил последствия массированного обстрела украинской столицы с премьер-министром Польши Дональдом Туском, поблагодарив его за готовность в дальнейшем поддерживать Украину в войне против России.

Заметим, что российское минобороны отреагировало на собственный же удар. Во вражеском ведомстве цинично обвинили Украину, мол, гражданские объекты в Киеве пострадали от сбивания противовоздушной обороны. Более того, оккупанты солгали, что их целями якобы были военные объекты и авиационные базы ВСУ.