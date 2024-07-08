Оккупанты цинично заявили, что, мол, умышленно в больницу "Охматдет" они не целились. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Что сказали россияне об атаке больницы "Охматдет"

Российские захватчики из минобороны рассказали, что сегодня утром якобы в ответ на попытки "нанесения киевским режимом ущерба объектам российской энергетики и экономики", военные России нанесли групповой удар "высокоточным оружием большой дальности" по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ.

По словам оккупантов, своих целей они достигли, а предназначенные объекты поражены. Хотя из пораженного были только жилые дома и детская больница "Охматдет".

На это в минобороны страны-агрессора сказали, что заявления представителей "киевского режима" об умышленном ракетном ударе России по гражданским объектам якобы абсолютно не соответствуют действительности.

Более того, оккупанты цинично обвинили наших военных, что, мол, гражданские объекты в Киеве разрушили якобы "падение украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города".

Кроме того, россияне назвали заявления украинских лидеров относительно атак Киева – "истериками", и отметили, что это происходит "накануне проведения очередного саммита своих покровителей из НАТО".

Очевидно оккупанты имели в виду саммит НАТО в Вашингтоне, который должен состояться с 9 по 11 июля, куда лично едет Владимир Зеленский.

Как цинично опровергают удар по "Охматдету" пропагандисты

Российские пропагандисты также подхватили версию минобороны России, что их армия нанесла удар по "стратегическим военным объектам в Киеве". В частности, оккупанты даже раскрыли, что настоящей целью удара могло быть вагонное депо, которое расположено в 700 метрах от детской больницы "Охматдет".

Кроме того, оккупанты признают, что если бы по больнице был нанесен целенаправленный ракетный удар, повреждения "были бы значительно сильнее", что совершенно не беспокоит пропагандистов.

По словам россиян, в таком случае от здания буквально ничего не осталось бы. В то время как сейчас оно отделалось дефектами фасада с характерными следами от шрапнели и разбитым стеклом.