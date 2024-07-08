Известная не только в Украине, но и в мире, детская больница "Охматдет" оказалась под вражеским ударом.

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Куда ударил снаряд

Глава Минздрава рассказал, что в "Охматдете" было попадание по корпусу с тяжелобольными детьми на диализе.

В то же время из операционных и реанимационных, предварительно, удалось всех спасти.

Справка: "Охматдет" – крупнейшая детская больница Украины. В частности, там осуществляют диагностику и лечение онкогематологических заболеваний, а также выполняют трансплантации костного мозга.

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По состоянию на 13:30 на территории детской больницы продолжаются поисково-спасательные работы. Известно о 2 погибших и двух пострадавших. Под завалами, возможно, находятся люди.

Напомним, что около 10:00 утра враг обстрелял Киев. Около 11:10 мэр Киева Виталий Кличко констатировал, что попадание в одно из помещений детского медицинского учреждения. Через несколько минут глава Офиса Президента Андрей Ермак заверил, что враг целенаправленно бил по детям.

В столице есть попадание в 7 районах.