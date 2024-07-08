Відома не лише в Україні, але й у світі, дитяча лікарня "Охматдит" опинилася під ворожим ударом.

Дивіться також Вони вбивають наших дітей, – зірки з болем реагують на терористичний удар по "Охматдиту"

Куди вдарив снаряд

Голова МОЗ розповів, що в "Охматдиті" було влучання по корпусу з важкохворими дітьми на діалізі.

Водночас з операційних та реанімаційних, попередньо, вдалося всіх врятувати.

Довідка: "Охматдит" – найбільша дитяча лікарня України. Зокрема, там здійснюють діагностику та лікування онкогематологічних захворювань, а також виконують трансплантації кісткового мозку.

Що відбувається на місці прильоту по дитячій лікарні у Києві: дивіться відео "Радіо Свобода"

Станом на 13:30 на території дитячої лікарні тривають пошуково-рятувальні роботи. Наразі відомо про 2 загиблих та двох постраждалих. Під завалами, можливо, перебувають люди.

Нагадаємо, що близько 10:00 ранку ворог обстріляв Київ. Близько 11:10 мер Києва Віталій Кличко констатував, що є влучання в одне з приміщень дитячого медичного закладу. Через декілька хвилин голова Офісу Президента Андрій Єрмак запевнив, що ворог цілеспрямовано бив по дітях.

Загалом у столиці є влучання у 7 районах.