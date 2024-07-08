К сожалению, враги цинично атаковали детскую больницу "Охматдет" в Киеве. Владимир Зеленский сообщил, что под завалами там могут быть люди, Виталий Кличко отметил, что под руинами могут быть дети.

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Что известно о погибших и раненых в Украине

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что Россия, кроме Киева, утром 8 июля нанесла удар по Днепру, Кривому Рогу, Донецкой области.

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Стоит отметить, что в Днепропетровской области Россия:

в Кривом Роге ударила по предприятию – убила 10 человек. Глава Совета обороны города Александр Вилкул заявил, что по состоянию на 13:00 в городе уже 41 человек ранен.

в Днепре – повредила многоэтажку, предприятие, уничтожила СТО – 6 пострадавших.

По состоянию на 15:30 8 июля, известно о 31 погибшем и 123 раненых по Украине. 20 человек погибли в Киеве в результате российских обстрелов, 11 – на Днепропетровщине.

На местах наибольших ударов продолжаются аварийно-спасательные работы. Там работают спасатели, полицейские, коммунальщики.

По состоянию на 17:30 количество погибших в результате массированного террористического удара России по территории нашей страны увеличилось до 33. Известно об 11 погибших мирных жителях в Днепропетровской области, 22 – в Киеве.

Ранены 140 человек: 74 – в столице; 2 – в Киевской области; 64 – Днепропетровской области,

– сообщили в ГСЧС по состоянию на 18:50.

Всего к работам по Украине привлечены 619 спасателей и 132 единицы техники.

В Донецкой области враги попали по предприятию в Покровске – там погибли трое мужчин.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным погибших людей.