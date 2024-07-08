Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, под завалами люди, точное количество и погибших пока неизвестно, информирует 24 Канал.
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В сети публикуют видео последствий удара по "Охматдету" в Киеве. На кадрах видно, как более двух сотен человек совместно с полицейскими и медиками помогают деблокировать людей из разрушенного здания. Все для того, чтобы очень быстро разобрать завалы.
Среди тех, кто разбирает завалы есть раненый врач / Видео Радио Свобода
Неравнодушные помогают деблокировать людей из-под завалов / Видео РБК-Украина
Что известно об ударе по "Охматдету"
- Около 11:00 мэр столицы Виталий Кличко сообщил о попадании в одно из помещений детского медицинского учреждения.
- Уже вскоре глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что оккупанты целенаправленно ударили по детской больнице.
- Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что одного человека уже вытащили из-под завалов. На территории детской больницы продолжаются аварийно-спасательные работы.
- Пациентов детской больницы "Охматдет" эвакуируют в коммунальные больницы города. Там им окажут всю необходимую помощь.