Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, под завалами люди, точное количество и погибших пока неизвестно, информирует 24 Канал.

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В сети публикуют видео последствий удара по "Охматдету" в Киеве. На кадрах видно, как более двух сотен человек совместно с полицейскими и медиками помогают деблокировать людей из разрушенного здания. Все для того, чтобы очень быстро разобрать завалы.

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Среди тех, кто разбирает завалы есть раненый врач / Видео Радио Свобода

Неравнодушные помогают деблокировать людей из-под завалов / Видео РБК-Украина

Что известно об ударе по "Охматдету"