Як повідомив президент України Володимир Зеленський, під завалами люди, точна кількість і загиблих наразі невідома, інформує 24 Канал.
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У мережі публікують відео наслідків удару по "Охматдиту" у Києві. На кадрах видно, як понад дві сотні людей спільно з поліціянтами та медиками допомагають деблокувати людей зі зруйнованої будівлі. Усе для того, щоб дуже швидко розібрати завали.
Серед тих, хто розбирає завали є поранений лікар / Відео Радіо Свобода
Небайдужі допомагають деблокувати людей з-під завалів / Відео РБК-Україна
Що відомо про удар по "Охматдиту"
- Близько 11:00 мер столиці Віталій Кличко повідомив про влучання в одне з приміщень дитячого медичного закладу.
- Уже незабаром голова Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що окупанти цілеспрямовано вдарили по дитячій лікарні.
- Очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що одну людину вже витягли з-під завалів. На території дитячої лікарні продовжуються аварійно-рятувальні роботи.
- Пацієнтів дитячої лікарні "Охматдит" евакуюють в комунальні лікарні міста. Там їм нададуть всю необхідну допомогу.