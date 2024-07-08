Президент України Володимир Зеленський показав пошкоджену російським ударом лікарню "Охматдит". Він повідомив, що під завалами перебувають люди, точна кількість поранених і загиблих наразі невідома.

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"Дитяча лікарня "Охматдит" у Києві. Одна з найважливіших не лише в Україні, а й у Європі виключно дитяча лікарня. "Охматдит" врятував та повернув здоров'я тисячам дітей", – написав український лідер.

Зараз усі допомагають розбирати завали: лікарі та звичайні люди. Президент додав, що Росія не може не знати, куди летять її ракети. Країна-агресорка повинна сповна відповісти за всі свої злочини: проти людей, проти дітей, проти людяності загалом. Дуже важливо, щоб світ зараз не мовчав про це, щоб кожен бачив, що таке Росія та що вона робить.