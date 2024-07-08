Ранее сообщалось, что в результате вражеского обстрела Киева детская больница "Охматдет" была разрушена. Там находились пациенты на лечении.

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Из "Охматдета" эвакуируют пациентов

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что пациентов детской больницы "Охматдет", куда вручила вражеская ракета, эвакуируют в коммунальные больницы города. Там им окажут всю необходимую помощь.

Кроме того, журналисты уже показали кадры, как именно происходит эвакуация из "Охматдета" пациентов, после того, как в здание попала российская ракета.

Эвакуация из "Охматдета" после попадания российской ракеты / Фото УП

На кадрах можно увидеть, как медучреждение было изуродовано в результате вражеской атаки. Сейчас на место направляются неравнодушные киевляне, которые будут помогать разбирать завалы возле "Охматдета".

До этого глава МВД Украины Владимир Клименко заявлял, что под завалами в больнице "Охматдет" могут быть люди. Одного человека уже вытащили из-под завалов.

Ранее в КГВА отмечали, что в результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах. Также на местах есть пострадавшие.