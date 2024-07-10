Соответствующую информацию сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Напомним, что Россия цинично ударила по “Охматдету” во время обстрела Киева 8 июля.

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Первая смерть ребенка

Умер маленький мальчик, который на момент ракетного удара находился в критическом состоянии в отделении реанимации "Охматдета". После – он был транспортирован в одну из больниц Киева,

– рассказал Ляшко.

Глава Минздрава Украины выразил свои искренние соболезнования родным малыша. Он добавил, что Украина никогда не простит российским террористам, которые убивают наших детей.

Отметим, что в целом по Киеву в результате атак России погибло уже 5 детей. Общее количество жертв достигло 35. В то же время сообщалось о 114 пострадавших только по столице.