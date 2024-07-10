Відповідну інформацію повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Нагадаємо, що Росія цинічно вдарила по "Охматдиту" під час обстрілу Києва 8 липня.

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Перша смерть дитини

Помер маленький хлопчик, який на момент ракетного удару знаходився у критичному стані у відділенні реанімації "Охматдиту". Після – він був транспортований до однієї з лікарень Києва,

– розповів Ляшко.

Очільник МОЗ України висловив свої щирі співчуття рідним малюка. Він додав, що Україна ніколи не пробачить російським терористам, які вбивають наших дітей.

Зазначимо, що загалом по Києву внаслідок атак Росії загинуло вже 5 дітей. Загальна кількість жертв сягнула 35. Водночас повідомлялося про 114 постраждалих лише по столиці.