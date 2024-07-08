На жаль, росіяни пошкодили приміщення дитячої лікарні "Охматдит". Глава Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що окупанти цілеспрямовано вдарили по дитячій лікарні.

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Яка кількість поранених та жертв внаслідок атаки по Києву

Кількість постраждалих, на жаль, збільшується. Вже відомо про 11 постраждалих. 8 із в лікарнях,

– заявив Віталій Кличко.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що:

станом на 11:31 попередньо відомо про 5 загиблих;

станом на 11:54 – 7 загиблих людей.

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Президент України Володимир Зеленський розповів, що окупанти випустили по Україні під час атаки понад 40 ракет різних типів, пошкодивши житлові будинки, інфраструктуру та дитячу лікарню.

За даними президента України, ворог вдарив по Києву, Дніпру, Кривому Розі, Слов'янську, Краматорську.

І весь світ має залучити всю свою рішучість, щоб нарешті покласти край російським ударам. Вбивства – це те, що несе Путін. Тільки разом ми можемо принести справжній мир та безпеку,

– закликав Зеленський.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним загиблих людей.