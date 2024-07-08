За попередніми даними поблизу станції є приліт. До цього у Києві пролунала серія гучних вибухів.

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У Києві евакуювали станцію метро "Лук'янівська"

Місцеві телеграм-канали писали, що людей евакуюють зі станції метро "Лук'янівська", оскільки поруч було багато диму. До цього про вибух у Шевченківському районі писав мер міста Віталій Кличко.

У мережі також ширять кадри з наслідками ворожої атаки поблизу станції метро "Лук'янівська".

Як виглядає місцевість біля станції метро "Лук'янівська" після атаки / Фото з місцевих телеграм-каналів

У КМДА, висловлюючись про ситуацію, зазначили, що станція метро "Лукʼянівська" працює з урахуванням повітряної тривоги – як для перевезень, так і для укриття населення.

Оперативно про всі зміни також інформує черговий персонал станції,

– зазначили у КМДА.

Окрім того, очільник Київської міської військової адміністрації повідомив, що внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах.

Також в Шевченківському районі також постраждала дитяча лікарня "Охмадит", є руйнування. На місцях пригод працюють усі оперативні служби.

Раніше у КМВА повідомляли, що у Києві внаслідок ворожої атаки є постраждалі. Також зафіксовано пошкодження будівель у різних районах нашої столиці.