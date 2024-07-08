За попередніми даними поблизу станції є приліт. До цього у Києві пролунала серія гучних вибухів.
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У Києві евакуювали станцію метро "Лук'янівська"
Місцеві телеграм-канали писали, що людей евакуюють зі станції метро "Лук'янівська", оскільки поруч було багато диму. До цього про вибух у Шевченківському районі писав мер міста Віталій Кличко.
У мережі також ширять кадри з наслідками ворожої атаки поблизу станції метро "Лук'янівська".
Як виглядає місцевість біля станції метро "Лук'янівська" після атаки / Фото з місцевих телеграм-каналів
У КМДА, висловлюючись про ситуацію, зазначили, що станція метро "Лукʼянівська" працює з урахуванням повітряної тривоги – як для перевезень, так і для укриття населення.
Оперативно про всі зміни також інформує черговий персонал станції,
– зазначили у КМДА.
Окрім того, очільник Київської міської військової адміністрації повідомив, що внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах.
Також в Шевченківському районі також постраждала дитяча лікарня "Охмадит", є руйнування. На місцях пригод працюють усі оперативні служби.
Раніше у КМВА повідомляли, що у Києві внаслідок ворожої атаки є постраждалі. Також зафіксовано пошкодження будівель у різних районах нашої столиці.