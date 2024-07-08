По предварительным данным вблизи станции есть прилет. До этого в Киеве прозвучала серия громких взрывов.

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В Киеве эвакуировали станцию метро "Лукьяновская"

Местные телеграм-каналы писали, что людей эвакуируют со станции метро "Лукьяновская", поскольку рядом было много дыма. До этого о взрыве в Шевченковском районе писал мэр города Виталий Кличко.

В сети также распространяют кадры с последствиями вражеской атаки вблизи станции метро "Лукьяновская".

Как выглядит местность возле станции метро "Лукьяновская" после атаки / Фото из местных телеграм-каналов

У КГГА, высказываясь о ситуации, отметили, что станция метро "Лукьяновская" работает с учетом воздушной тревоги – как для перевозок, так и для укрытия населения.

Оперативно обо всех изменениях также информирует дежурный персонал станции,

– отметили в КГГА.

Кроме того, глава Киевской городской военной администрации сообщил, что в результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах.

Также в Шевченковском районе также пострадала детская больница "Охматдет", есть разрушения. На местах происшествий работают все оперативные службы.

Ранее в КГВА сообщали, что в Киеве в результате вражеской атаки есть пострадавшие. Также зафиксировано повреждение зданий в разных районах нашей столицы.