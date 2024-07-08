В результате на месте происшествия есть пострадавшие и погибшие среди пациентов и врачей. Возле "Охматдета" продолжают разбирать завалы спасатели и неравнодушные граждане.

К теме Под завалами "Охматдета" в Киеве могут быть дети, – Кличко

Россияне целенаправленно целились в больницу "Охматдет"

В UNITED24 Media в соцсети Х показали видео с моментом атаки Киева 8 июля. На кадрах можно увидеть российскую ракету, которая летит в сторону больницы "Охматдет".

В частности, на видео видно, что ракета целенаправленно летела в направлении медицинского учреждения. Поэтому можно утверждать, что россияне умышленно атаковали детскую больницу в украинской столице.

Момент атаки больницы "Охматдет" в Киеве / Видео с аккаунта UNITED24 Media в соцсети Х

Росіяни цілеспрямовано цілили в лікарню "Охматдит"

В UNITED24 Media у соцмережі Х показали відео з моментом атаки Києва 8 липня. На кадрах можна побачити російську ракету, яка летить в бік лікарні "Охматдит".

Зокрема, на відео видно, що ракета цілеспрямовано летіла у напрямку медичного закладу. Тому можна стверджувати, що росіяни навмисне атакували дитячу лікарню в українській столиці.

Момент атаки лікарні "Охматдит" у Києві / Відео з акаунту UNITED24 Media у соцмережі Х

Стоит отметить, что следователи СБУ уже установили, что россияне атаковали детскую больницу “Охматдет” ракетой типа Х-101. На месте трагедии уже найдены соответствующие доказательства, в частности обломки корпуса задней части ракеты.

До этого в российском Минобороны цинично заявляли, что, мол, они не целились целенаправленно на больницу "Охматдет". А хотели якобы ударить по "стратегическим военным объектам" и говорили, что "все цели были поражены".

Кроме того, городской голова Виталий Кличко отмечал, что сейчас под завалами больницы "Охматдет" могут находиться люди, в том числе и дети.